Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ζοσέ Μουρίνιο είναι ο εκλεκτός του Φλορεντίνο Πέρεθ

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Ζοσέ Μουρίνιο - Φλορεντίνο Πέρεθ

Ο Άλβαρο Αρμπελόα αναμένεται να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο τέλος της σεζόν και οι «Μερένγκες» αναζητούν τον προπονητή που θα καθοδηγήσει την ομάδα στη νέα εποχή. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, το φαβορί είναι ένας τεχνικός που έχει καθίσει ξανά στον πάγκο της «Βασίλισσας».

Ο λόγος είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος φέρεται να αποτελεί την επιλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ. Ο Πορτογάλος τεχνικός βρίσκεται εδώ και μερικούς μήνες στην Μπενφίκα, ωστόσο στη Μαδρίτη επιθυμούν να τον φέρουν ξανά στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου.

 

Ο Μουρίνιο είχε εργαστεί στη Ρεάλ Μαδρίτης από το 2010 έως το 2013. Σε εκείνη τη θητεία του, ο Πορτογάλος προπονητής κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και ένα Super Cup.

Η πιθανή επιστροφή του, πάντως, δεν βρίσκει τους πάντες σύμφωνους στο εσωτερικό της Ρεάλ. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι υπάρχουν αντιθέσεις για αυτή την κίνηση, καθώς ορισμένοι θυμούνται την ταραχώδη σχέση του Special One με τον θρυλικό Ίκερ Κασίγιας.

Παράλληλα, άλλοι στέκονται στα όσα είπε ο 63χρονος τεχνικός τη φετινή σεζόν, μετά την επίθεση του Πρεστιάνι στον Βινίσιους. Έτσι, η προοπτική επιστροφής του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει στο επίκεντρο των σεναρίων, αλλά συνοδεύεται από έντονο προβληματισμό στο εσωτερικό του συλλόγου.

