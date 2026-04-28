Χανιά: Διασωληνωμένος ο 4χρονος που δέχτηκε επίθεση από σκύλο – Εξετάζεται η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ

Διασωληνώθηκε το 4χρονο παιδί από το Βατόλακκο, το οποίο φέρει σοβαρότατα τραύματα από δεσποζόμενο σκύλο, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr το παιδί, δέχθηκε νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, με τραύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο, ενώ κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ.

Εξετάζεται η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ

«Όλες οι ειδικότητες έχουν πέσει από πάνω του. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο να το μεταφέρουμε στη ΜΕΘ Παίδων, στο ΠΑΓΝΗ» δήλωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας.