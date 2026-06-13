Ινδία: Έντονη διαμαρτυρία στις ΗΠΑ για τους 3 νεκρούς από τις «αδικαιολόγητες» επιθέσεις σε τάνκερ στο Ομάν

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Η κυβέρνηση της Ινδίας εξέφρασε χθες Παρασκευή 12/6 την έντονη διαμαρτυρία της για την τρίτη αμερικανική επίθεση, σε διάστημα λίγων ημερών, εναντίον τάνκερ με ινδούς ναυτικούς στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, με απολογισμό τρεις νεκρούς, καταγγέλλοντας τις ενέργειες αυτές ως «αδικαιολόγητες».

Ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών Σουμπραμανιάμ Τζαϊσάνκαρ δήλωσε ότι επικοινώνησε με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, σχετικά με τις επιθέσεις.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, επανέλαβε «την έντονη διαμαρτυρία της Ινδίας για τις επιθέσεις του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στον Κόλπο, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο τριών ινδών ναυτικών. Τέτοιες θανατηφόρες επιχειρήσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας είναι αδικαιολόγητες», υπογράμμισε.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM) ανέλαβε την ευθύνη για τρεις πυραυλικές επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, δύο υπό σημαία Παλάου και ένα υπό σημαία Γουινέας-Μπισάου, υποστηρίζοντας πως επιχειρούσαν να εξάγουν ιρανικό πετρέλαιο αψηφώντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον.

«Αυτές οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος Τύπου του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών Ραντίρ Τζαϊσουάλ.

Πολλαπλά αμερικάνικα πλήγματα

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, την τελευταία εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν πολλαπλά πλήγματα σε δεξαμενόπλοια στην περιοχή. Σε μία από τις επιθέσεις, το πλοίο «Marivex» επλήγη ανοιχτά του Ομάν, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση 24 Ινδών ναυτικών από ελικόπτερα διάσωσης.

Σε μεταγενέστερη επίθεση σε άλλο τάνκερ, το «Settebello», τρεις Ινδοί ναυτικοί σκοτώθηκαν, ενώ σε τρίτο περιστατικό το πλήρωμα απομακρύνθηκε χωρίς τραυματισμούς.

Οι ινδικές αρχές κάλεσαν στη συνέχεια τον επιτετραμμένο της αμερικανικής πρεσβείας στο Νέο Δελχί προκειμένου να του εκφράσουν την «έντονη διαμαρτυρία» τους.

Την Πέμπτη, η CENTCOM επιβεβαίωσε ότι άνοιξε πυρ εναντίον του Jalveer, ενός πετρελαιοφόρου υπό σημαία Γουινέας-Μπισάου με 20 Ινδούς μέλη πληρώματος, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP