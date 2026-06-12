Το Ιράν καταγγέλλει την «πειρατεία» των ΗΠΑ σε ινδικά πλοία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε αυτό που περιγράφει ως «βάναυσες επιθέσεις των ΗΠΑ σε ινδικά εμπορικά πλοία» οι οποίες έχουν σκοτώσει τουλάχιστον τρεις Ινδούς υπηκόους.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ πρόσθεσε ότι αυτές οι επιθέσεις «αποτελούν σαφή απόδειξη της συνεχιζόμενης πολιτικής ένοπλης ληστείας και κρατικής πειρατείας της Αμερικής».

The brutal U.S. attacks on Indian commercial vessels which have killed at least three Indian nationals, stand as clear evidence of America’s ongoing policy of armed robbery and State piracy. We extend our sympathies to the families and friends of the slain Indian sailors and… — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 11, 2026

Εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του Ιράν στις οικογένειες και τους φίλους των νεκρών Ινδών ναυτικών ο Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ κατέληξε ότι «η διεθνής κοινότητα πρέπει να θεωρήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες υπόλογες για την άνομη συμπεριφορά τους, η οποία συνεχίζει να απειλεί την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ήδη τεταμένο σκηνικό στη θαλάσσια περιοχή, όπου το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί περιστατικά επιθέσεων και παρεμβάσεων σε εμπορικά πλοία, με την ένταση να κλιμακώνεται γύρω από τη ναυσιπλοΐα σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς.