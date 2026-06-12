Το Ιράν καταγγέλλει την «πειρατεία» των ΗΠΑ σε ινδικά πλοία

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν κατήγγειλε τις «βάναυσες επιθέσεις των ΗΠΑ σε ινδικά εμπορικά πλοία», οι οποίες φέρεται να προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον τριών Ινδών υπηκόων. Το Ιράν χαρακτήρισε αυτές τις ενέργειες ως «κρατική πειρατεία» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να θεωρήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες υπόλογες για την άνομη συμπεριφορά τους που απειλεί την παγκόσμια ειρήνη και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

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Διεθνή Νέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε αυτό που περιγράφει ως «βάναυσες επιθέσεις των ΗΠΑ σε ινδικά εμπορικά πλοία» οι οποίες έχουν σκοτώσει τουλάχιστον τρεις Ινδούς υπηκόους.
  • Το Ιράν χαρακτήρισε τις επιθέσεις αυτές ως «σαφή απόδειξη της συνεχιζόμενης πολιτικής ένοπλης ληστείας και κρατικής πειρατείας της Αμερικής».
  • Η διεθνής κοινότητα «πρέπει να θεωρήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες υπόλογες για την άνομη συμπεριφορά τους», καθώς οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ήδη τεταμένο σκηνικό στη θαλάσσια περιοχή.

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Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε αυτό που περιγράφει ως «βάναυσες επιθέσεις των ΗΠΑ σε ινδικά εμπορικά πλοία» οι οποίες έχουν σκοτώσει τουλάχιστον τρεις Ινδούς υπηκόους.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ πρόσθεσε ότι αυτές οι επιθέσεις «αποτελούν σαφή απόδειξη της συνεχιζόμενης πολιτικής ένοπλης ληστείας και κρατικής πειρατείας της Αμερικής».

Εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του Ιράν στις οικογένειες και τους φίλους των νεκρών Ινδών ναυτικών ο Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ κατέληξε ότι «η διεθνής κοινότητα πρέπει να θεωρήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες υπόλογες για την άνομη συμπεριφορά τους, η οποία συνεχίζει να απειλεί την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, θέτοντας παράλληλα σε κίνδυνο την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ήδη τεταμένο σκηνικό στη θαλάσσια περιοχή, όπου το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί περιστατικά επιθέσεων και παρεμβάσεων σε εμπορικά πλοία, με την ένταση να κλιμακώνεται γύρω από τη ναυσιπλοΐα σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς.

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