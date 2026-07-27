Κατολίσθηση στο χρυσωρυχείο Gold Ridge: 10 νεκροί στα νησιά του Σολομώντα

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Κατολίσθηση σημειώθηκε σήμερα (27/7), στον τομέα όπου βρίσκεται μεγάλο υπαίθριο χρυσωρυχείο στα νησιά του Σολομώντα, όπως ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας της Ωκεανίας.

Η βασιλική αστυνομία των νησιών του Σολομώντα αρνήθηκε να αναφερθεί σε απολογισμό θυμάτων. Η τοπική εφημερίδα In-depth Solomons, έκανε λόγο για τον εντοπισμό «10 πτωμάτων» στο υπαίθριο μεταλλείο.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών των νησιών περιορίστηκε να επιβεβαιώσει στο AFP ότι έγινε κατολίσθηση. Στην πρωτεύουσα Χονιάρα, νοσοκομείο ανέφερε, πως ανέμενε να υποδεχτεί θύματα που έχασαν τη ζωή τους.

Η εγκατάσταση Gold Ridge, που ανήκει σε κινεζικά συμφέροντα, έχει μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία των νησιών Σολομώντα και μπήκε σε φάση επέκτασης της δραστηριότητας την περασμένη χρονιά.