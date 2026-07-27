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Κατολίσθηση στο χρυσωρυχείο Gold Ridge: 10 νεκροί στα νησιά του Σολομώντα

Σήμερα (27/7/2026) σημειώθηκε κατολίσθηση σε μεγάλο υπαίθριο χρυσωρυχείο στα νησιά του Σολομώντα, με την τοπική εφημερίδα να αναφέρει τον εντοπισμό 10 πτωμάτων, ενώ νοσοκομείο στην πρωτεύουσα αναμένει να υποδεχτεί θύματα. Το ορυχείο Gold Ridge, κινεζικών συμφερόντων, αποτελεί σημαντικό πυλώνα της οικονομίας της χώρας, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε μεταρρυθμίσεις στον μεταλλευτικό τομέα.

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Διεθνή Νέα

νησιά Σολομώντα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια κατολίσθηση σημειώθηκε σε μεγάλο υπαίθριο χρυσωρυχείο στα νησιά του Σολομώντα, όπως ενημέρωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.
  • Η τοπική εφημερίδα In-depth Solomons, έκανε λόγο για τον εντοπισμό «10 πτωμάτων» στο υπαίθριο μεταλλείο, ενώ νοσοκομείο στην πρωτεύουσα ανέφερε ότι αναμένει να υποδεχτεί θύματα.
  • Η εγκατάσταση Gold Ridge, που ανήκει σε κινεζικά συμφέροντα, έχει μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία των νησιών Σολομώντα, εισφέροντας σχεδόν το ένα τέταρτο του ΑΕΠ τους.

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Κατολίσθηση σημειώθηκε σήμερα (27/7), στον τομέα όπου βρίσκεται μεγάλο υπαίθριο χρυσωρυχείο στα νησιά του Σολομώντα, όπως ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας της Ωκεανίας.

Η βασιλική αστυνομία των νησιών του Σολομώντα αρνήθηκε να αναφερθεί σε απολογισμό θυμάτων. Η τοπική εφημερίδα In-depth Solomons, έκανε λόγο για τον εντοπισμό «10 πτωμάτων» στο υπαίθριο μεταλλείο.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών των νησιών περιορίστηκε να επιβεβαιώσει στο AFP ότι έγινε κατολίσθηση. Στην πρωτεύουσα Χονιάρα, νοσοκομείο ανέφερε, πως ανέμενε να υποδεχτεί θύματα που έχασαν τη ζωή τους.

Η εγκατάσταση Gold Ridge, που ανήκει σε κινεζικά συμφέροντα, έχει μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία των νησιών Σολομώντα και μπήκε σε φάση επέκτασης της δραστηριότητας την περασμένη χρονιά.

 

 

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