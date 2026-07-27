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Ρόδος: Νεκρός 62χρονος μοτοσικλετιστής – Η μηχανή που οδηγούσε «καρφώθηκε» σε τοίχο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ιαλυσό της Ρόδου, με θύμα έναν 62χρονο κάτοικο του νησιού. Ο 62χρονος οδηγούσε δίκυκλο που εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοίχο, με αποτέλεσμα να υποκύψει στα τραύματά του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο νησί της Ρόδου και συγκεκριμένα στην Ιαλυσό, με θύμα έναν 62χρονο κάτοικο του νησιού.
  • Ο 62χρονος οδηγούσε δίκυκλο που εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοίχο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.
  • Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος αποτελούν αντικείμενο έρευνας από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο νησί της Ρόδου και συγκεκριμένα στην Ιαλυσό, με θύμα έναν 62χρονο κάτοικο του νησιού.

Το τροχαίο συνέβη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (25/7).

Η μηχανή που οδηγούσε «καρφώθηκε» σε τοίχο

Ο 62χρονος οδηγούσε δίκυκλο που εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοίχο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας, διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος αποτελούν αντικείμενο έρευνας από το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

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