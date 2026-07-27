Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Πότε καταβάλλονται – Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα καταβολής των συντάξεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026 στους δικαιούχους. Οι πληρωμές για τον Αύγουστο θα γίνουν την Τρίτη 28 Ιουλίου και την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026, ενώ για τον Σεπτέμβριο την Τετάρτη 26 Αυγούστου και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026.

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Oικονομία

συντάξεις χηρείας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι συντάξεις Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν στις 28 και 30 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα.
  • Οι συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026 θα πληρωθούν στο τέλος Αυγούστου, συγκεκριμένα στις 26 και 28 Αυγούστου 2026.
  • Οι πληρωμές διαχωρίζονται ανάλογα με το ταμείο: οι μη μισθωτοί και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα πληρώνονται νωρίτερα από τους μισθωτούς και το Δημόσιο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Καταβάλλονται αυτή την εβδομάδα οι συντάξεις Αυγούστου στους δικαιούχους, ενώ στο τέλος Αυγούστου πληρώνονται εκείνες του Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής:

Α. Για τον Αύγουστο 2026

  •  Την Τρίτη, 28 Ιουλίου 2026  θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
  • Την  Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Β. Για τον Σεπτέμβριο 2026

  •  Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026  θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
  • Την  Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
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