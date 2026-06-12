Ισραήλ: Ο Νετανιάχου είναι OK με μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου και την απομόνωση της Χεζμπολαχ

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν το διαφαινόμενο μνημόνιο κατανόησης των ΗΠΑ με το Ιράν, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να εκφράζει την έγκρισή του για μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου και τη διακοπή της ιρανικής υποστήριξης στη Χεζμπολάχ. Ωστόσο, δημοσίευμα του Axios ανέφερε ότι ο Νετανιάχου αιφνιδιάστηκε από την πρόθεση του Τραμπ για αναστολή επιθέσεων και την επικείμενη υπογραφή συμφωνίας.

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Διεθνή Νέα

Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ισραήλ
(Ronen Zvulun, Pool Photo via AP)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν το διαφαινόμενο μνημόνιο κατανόησης των ΗΠΑ με το Ιράν, με το γραφείο του ισραηλινού Πρωθυπουργού να επισημαίνει το «OK» του Ισραήλ σε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου και τη διακοπή της ιρανικής υποστήριξης στην Χεζμπολάχ.
  • Στην ανακοίνωση, σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός εκτίμησε τη δέσμευση του Τραμπ πως η τελική συμφωνία θα περιλαμβάνει «την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, τη διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού, περιορισμούς στην παραγωγή πυραύλων και τη διακοπή της υποστήριξης του Ιράν προς τους εντολοδόχους τρομοκράτες του στην περιοχή».
  • Ωστόσο, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι ο Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την πρόθεση του Τραμπ να αναστείλει τις περαιτέρω επιθέσεις εναντίον του Ιράν, με την ανακοίνωση να τον αιφνιδιάζει.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν το διαφαινόμενο μνημόνιο κατανόησης των ΗΠΑ με το Ιράν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει ανακοίνωση από το γραφείο του ισραηλινού Πρωθυπουργού, που επισημαίνει το «OK» του Ισραήλ σε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει ως όρους την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου και τη διακοπή της ιρανικής υποστήριξης στην Χεζμπολάχ.

«Παρότι το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος του μνημονίου συναντίληψης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ ότι η τελική συμφωνία κατά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, τη διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού, περιορισμούς στην παραγωγή πυραύλων και τη διακοπή της υποστήριξης του Ιράν προς τους εντολοδόχους τρομοκράτες του στην περιοχή», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Λίγο αργότερα, σε δημοσίευμά του, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι ο Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την πρόθεση του Τραμπ να αναστείλει τις περαιτέρω επιθέσεις εναντίον του Ιράν αλλά και για το ότι σύντομα θα μπορούσε να υπογραφεί συμφωνία, με την ανακοίνωση να τον αιφνιδιάζει.

Πηγές: Reuters, Times of Israel

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