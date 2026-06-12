Ισραήλ: Ο Νετανιάχου είναι OK με μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου και την απομόνωση της Χεζμπολαχ

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν το διαφαινόμενο μνημόνιο κατανόησης των ΗΠΑ με το Ιράν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρει ανακοίνωση από το γραφείο του ισραηλινού Πρωθυπουργού, που επισημαίνει το «OK» του Ισραήλ σε μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει ως όρους την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου και τη διακοπή της ιρανικής υποστήριξης στην Χεζμπολάχ.

«Παρότι το Ισραήλ δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος του μνημονίου συναντίληψης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ ότι η τελική συμφωνία κατά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων θα περιλαμβάνει την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, τη διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού, περιορισμούς στην παραγωγή πυραύλων και τη διακοπή της υποστήριξης του Ιράν προς τους εντολοδόχους τρομοκράτες του στην περιοχή», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Λίγο αργότερα, σε δημοσίευμά του, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios ανέφερε ότι ο Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την πρόθεση του Τραμπ να αναστείλει τις περαιτέρω επιθέσεις εναντίον του Ιράν αλλά και για το ότι σύντομα θα μπορούσε να υπογραφεί συμφωνία, με την ανακοίνωση να τον αιφνιδιάζει.

Πηγές: Reuters, Times of Israel