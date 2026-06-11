Ιράν: Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ – «Δεν έχουμε εγκρίνει σχέδιο συμφωνίας με την Ουάσινγκτον»

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Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars, το Ιράν ενδέχεται να επανεξετάσει το κείμενο συμφωνίας που φέρεται να έχει αποδεχθεί η αμερικανική πλευρά.

Το πρακτορείο μετέδωσε ότι η συμφωνία, η οποία είχε διαμορφωθεί από τους διαπραγματευτές, βρισκόταν στο τραπέζι εδώ και δύο εβδομάδες, ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιδίωξε να προσθέσει νέους όρους.

Σύμφωνα πάντα με το Fars, η Τεχεράνη ξεκαθάρισε ότι δεν επρόκειτο να εξετάσει τις πρόσθετες απαιτήσεις που τέθηκαν από την αμερικανική πλευρά.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μεσολαβητές από το Κατάρ παρενέβησαν την Τετάρτη, ενημερώνοντας το Ιράν ότι οι ΗΠΑ απέσυραν τελικά τους επιπλέον όρους που ζητούσαν.

«Ταυτόχρονα με αυτή τη σημαντική αμερικανική υπαναχώρηση, ο Τραμπ εξαπέλυσε επικοινωνιακή εκστρατεία και απειλητική ρητορική, επιχειρώντας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι το Ιράν υποχώρησε υπό την πίεση των βομβαρδισμών», ανέφερε το πρακτορείο.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδέχθηκαν το κείμενο που πρότεινε το Ιράν, υπάρχει πλέον η πιθανότητα επανεξέτασης του κειμένου αυτού».

Το Sky News σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τη συγκεκριμένη εκδοχή των γεγονότων.

Το Ιράν επιμένει ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμη κανένα έγγραφο

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ωστόσο, άλλη πηγή που επικαλούνται τα ιρανικά κρατικά μέσα υποστηρίζει ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμη κανένα κείμενο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με «ενημερωμένη πηγή» που φέρεται να βρίσκεται κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δεν έχει δοθεί έγκριση σε κανένα προσχέδιο αρχικού μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Η ίδια πηγή εμφανίστηκε να αποστασιοποιείται από τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ότι έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Fars.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι ακυρώνει σχεδιαζόμενα πλήγματα κατά του Ιράν, επικαλούμενος συνομιλίες που διεξάγονται «στο υψηλότερο επίπεδο».

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει σε κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο κατανόησης και ότι σχετική συμφωνία επρόκειτο να ανακοινωθεί σύντομα.

Οι τελευταίες δηλώσεις δείχνουν ότι, παρά τις ενδείξεις προόδου στις διαπραγματεύσεις, η Τεχεράνη δεν θεωρεί ότι έχει επιτευχθεί ακόμη οριστική συμφωνία.