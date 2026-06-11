Ανησυχία ΟΗΕ για τα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ – Προειδοποίηση Γκουτέρες

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Ανησυχία για την αυξανόμενη ένταση στα σύνορα Λιβάνου και Ισραήλ εξέφρασε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προειδοποιώντας για «σοβαρή κλιμάκωση» της κατάστασης και καλώντας όλες τις πλευρές να επιλέξουν τη διπλωματική οδό.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Γκουτέρες σημείωσε ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

«Από τον Μάρτιο, γινόμαστε μάρτυρες μιας σοβαρής κλιμάκωσης, καθώς το Ισραήλ ενέτεινε τις επιχειρήσεις του σε λιβανικό έδαφος και η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις βαθύτερα στο Ισραήλ».

Έκκληση για πολιτική και διπλωματική διευθέτηση

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να εργαστούν για μια πολιτική λύση, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να διασφαλιστούν η κυριαρχία και η ανεξαρτησία του Λιβάνου.

«Όλες οι πλευρές πρέπει να εργαστούν για μια διπλωματική διευθέτηση που θα σέβεται πλήρως την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την πολιτική ανεξαρτησία του Λιβάνου».

Στήριξη στον πλήρη έλεγχο των όπλων από το λιβανικό κράτος

Ο Γκουτέρες επανέλαβε επίσης τη θέση του υπέρ του αποκλειστικού ελέγχου των όπλων από το λιβανικό κράτος.

«Υποστηρίζω πλήρως το μονοπώλιο των όπλων από τη λιβανική κυβέρνηση».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, με τις συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ να συνεχίζονται παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση.