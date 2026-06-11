Λευκάδα: Tουρίστας έπεσε από κορυφή βράχου στην προσπάθειά του να βγάλει selfie – Σώθηκε από θαύμα

Ένας 26χρονος Βέλγος τουρίστας μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο στο Νοσοκομείο Λευκάδας, αφού έπεσε από βράχο στην Καρυά, προσπαθώντας να βγάλει selfie φωτογραφία.

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Selfie
πηγή: magnific.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 26χρονος Βέλγος τουρίστας έπεσε από κορυφή βράχου στην Καρυά της Λευκάδας, στην προσπάθειά του να βγάλει selfie.
  • Μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο στο Νοσοκομείο Λευκάδας.
  • Αναμένεται να διακομισθεί σε εξειδικευμένο Νοσοκομείο στην Αθήνα για σειρά χειρουργικών επεμβάσεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λευκάδας, το μεσημέρι της Πέμπτης, ένας 26χρονος Βέλγος τουρίστας, ο οποίος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό όταν προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία από την κορυφή βράχου στην Καρυά.

Η θέα μάγεψε τον Βέλγο τουρίστα και θέλησε να τραβήξει selfie φωτογραφία, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε άλλα βράχια και να τραυματιστεί στο πρόσωπο.

Ο άτυχος τουρίστας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου σταθεροποιήθηκε από τους γιατρούς η κατάσταση της υγείας του ενώ αναμένεται να διακομισθεί σε εξειδικευμένο Νοσοκομείο στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων στο πρόσωπο.

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