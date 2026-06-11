Λευκάδα: Tουρίστας έπεσε από κορυφή βράχου στην προσπάθειά του να βγάλει selfie – Σώθηκε από θαύμα

Με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λευκάδας, το μεσημέρι της Πέμπτης, ένας 26χρονος Βέλγος τουρίστας, ο οποίος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό όταν προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία από την κορυφή βράχου στην Καρυά.

Η θέα μάγεψε τον Βέλγο τουρίστα και θέλησε να τραβήξει selfie φωτογραφία, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε άλλα βράχια και να τραυματιστεί στο πρόσωπο.

Ο άτυχος τουρίστας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, όπου σταθεροποιήθηκε από τους γιατρούς η κατάσταση της υγείας του ενώ αναμένεται να διακομισθεί σε εξειδικευμένο Νοσοκομείο στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων στο πρόσωπο.