Εργοστάσιο αναβολικών στο υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι – Πώς δρούσε το κύκλωμα, 14 συλλήψεις

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μπόρεσε, αφού εντόπισε τα ίχνη κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, να το αποδομήσει.

Το πρωί της Τρίτης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση στο Χαλάνδρι, από το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Συνελήφθησαν 14 μέλη, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα προκύπτει ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού, με την αξία των κατασχεθέντων προϊόντων να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ και τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα ότι ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε κύκλωμα, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.

Για την αποδόμηση του κυκλώματος, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Τρίτη 9Ιουνίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στο Χαλάνδρι Αττικής από το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν -14- μέλη,μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Όπως προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, τα μέλη του κυκλώματος, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2024,είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε συμμορία, δρώντας με μεθοδευμένο και οργανωμένο τρόπο στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.

Ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος φέρεται 51χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου, κατ’ εντολή του οποίου πραγματοποιούνταν η παραγωγή και αποστολή των παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Για το λόγο αυτό, σε υπόγειο χώρο του φαρμακείου του, είχε εγκαταστήσει πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό παραγωγής φαρμάκων, χωρίς να διαθέτει σχετική άδεια από τον Ε.Ο.Φ. και χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή στείρου φαρμακευτικού προϊόντος, βάσει των Κανόνων Καλής Παραγωγής.

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι:

η παραγωγή των προϊόντων πραγματοποιούνταν από -10- μέλη του κυκλώματος που εργάζονταν στο εργαστήριο (π.χ. βιολόγοι).

τα παραγόμενα σκευάσματα αποστέλλονταν στους τελικούς αποδέκτες μέσω του φαρμακείου ή διοχετεύονταν στη χονδρική προς συσκευασία και περαιτέρω διάθεση σε εταιρεία ιδιοκτησίας26χρονου αλλοδαπού, η οποία δεν διέθετε σχετική άδεια,

η προώθηση των φαρμακευτικών σκευασμάτων πραγματοποιούνταν μέσω ιστοσελίδων ,με την παράδοσή τους να γίνεται δια ζώσης ή μέσω αποστολής δεμάτων, ενώ στα στοιχεία αποστολής δηλώνονταν ως συμπληρώματα διατροφής ή άλλα προϊόντα ευεξίας,

μεταξύ των φαρμάκων περιλαμβάνονταν και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για αδυνάτισμα, καταπολέμηση της στυτικής δυσλειτουργίας, καθώς και φαρμακοδιέγερση (ουσίες ντόπινγκ).

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, διαπιστώθηκε η χρήση ουσίας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε ερευνητικό στάδιο,σε άλλες οι πρώτες ύλες ήταν αμφιβόλου προελεύσεως, ενώ μεταξύ των έτοιμων προς διάθεση προϊόντων εντοπίστηκαν και πλαστά σκευάσματα επώνυμης εταιρείας.

Σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα ανωτέρω προϊόντα κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, φαρμακείο και εταιρεία συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής, παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-40.856- τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ,

-13 κιλά- πρώτης ύλης,

έτοιμα προς αποστολή δέματα,

-47.320- ευρώ,

πλήθος υλικού συσκευασίας (φιαλίδια, καπάκια, ετικέτες),

ιδιόχειρες σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα, προκύπτει ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από -15.000- αποστολές στην Ελλάδα και σε -90- χώρες του εξωτερικού, με την αξία των κατασχεθέντων προϊόντων να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις -600.000- ευρώ και τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα ότι ξεπερνούν το -1.000.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.