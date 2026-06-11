ΗΠΑ: Λήψη συναγερμού στο Πεντάγωνο – «Δεν διαπιστώθηκαν επικίνδυνες ουσίες»

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Λήψη συναγερμού στις ΗΠΑ, καθώς όπως ανέφεραν στο CNN δύο πηγές, το lockdown και η εκκένωση του Πενταγώνου οφείλονταν σε «λάθος συναγερμό».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, αρκετοί όροφοι και διάδρομοι στο Πεντάγωνο αποκλείστηκαν, ενώ άλλοι εκκενώθηκαν λόγω «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά». Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, ανέφερε ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου «εντόπισαν ένα πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα που απαιτεί τη λήψη προληπτικών μέτρων έως ότου προσδιοριστεί η σοβαρότητά του».

«Το Υπουργείο εφαρμόζει τα τυπικά πρωτόκολλα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας εντολής παραμονής στον χώρο για την πληγείσα περιοχή. Οι ομάδες επέμβασης βρίσκονται στη θέση τους και είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τους ενοίκους του κτιρίου», είχε προσθέσει ο Πάρνελ.

STATEMENT: The Pentagon has sophisticated systems to ensure the safety of the building and its occupants. Those systems have detected an air quality issue necessitating precautionary measures until we determine its significance. The Department is executing standard protection… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) June 11, 2026

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών της Υπηρεσίας Προστασίας Δυνάμεων του Πενταγώνο, έκανε τις απαραίτητες μετρήσεις, οι οποίες δεν διαπίστωσαν κάποια επικίνδυνη ουσία.