ΗΠΑ: Λήψη συναγερμού στο Πεντάγωνο – «Δεν διαπιστώθηκαν επικίνδυνες ουσίες»

Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ τέθηκε σε συναγερμό και πραγματοποιήθηκε εκκένωση ορισμένων περιοχών λόγω αρχικής αναφοράς για περιστατικό με επικίνδυνα υλικά και θέμα στην ποιότητα του αέρα. Ωστόσο, οι μετρήσεις από την ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών δεν διαπίστωσαν την παρουσία επικίνδυνων ουσιών, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για λάθος συναγερμό.

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Διεθνή Νέα

Πεντάγωνο, ΗΠΑ
πηγή: AP Photo/Alex Brandon
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νωρίτερα σήμερα, αρκετοί όροφοι και διάδρομοι στο Πεντάγωνο αποκλείστηκαν, ενώ άλλοι εκκενώθηκαν λόγω «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά».
  • Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, ανέφερε ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου «εντόπισαν ένα πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα που απαιτεί τη λήψη προληπτικών μέτρων». Το Υπουργείο εφαρμόζει τα τυπικά πρωτόκολλα προστασίας.
  • Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών του Πενταγώνου δεν διαπίστωσε κάποια επικίνδυνη ουσία, επιβεβαιώνοντας τον «λάθος συναγερμό».

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Λήψη συναγερμού στις ΗΠΑ, καθώς όπως ανέφεραν στο CNN δύο πηγές, το lockdown και η εκκένωση του Πενταγώνου οφείλονταν σε «λάθος συναγερμό».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, αρκετοί όροφοι και διάδρομοι στο Πεντάγωνο αποκλείστηκαν, ενώ άλλοι εκκενώθηκαν λόγω «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά». Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, ανέφερε ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου «εντόπισαν ένα πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα που απαιτεί τη λήψη προληπτικών μέτρων έως ότου προσδιοριστεί η σοβαρότητά του».

«Το Υπουργείο εφαρμόζει τα τυπικά πρωτόκολλα προστασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας εντολής παραμονής στον χώρο για την πληγείσα περιοχή. Οι ομάδες επέμβασης βρίσκονται στη θέση τους και είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τους ενοίκους του κτιρίου», είχε προσθέσει ο Πάρνελ.

 

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ομάδα αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών της Υπηρεσίας Προστασίας Δυνάμεων του Πενταγώνο, έκανε τις απαραίτητες μετρήσεις, οι οποίες δεν διαπίστωσαν κάποια επικίνδυνη ουσία.

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