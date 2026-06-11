Αγρίνιο: Πώς ένας πρώην εργαζόμενος έκλεψε καύσιμα αξίας 31.667 ευρώ με εταιρική κάρτα – Δικογραφία για άλλα 7 άτομα

Μια σοβαρή υπόθεση κλοπής και παράνομης χρήσης εταιρικής κάρτας καυσίμων εξιχνιάστηκε από την «Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου», έπειτα από συστηματική αστυνομική έρευνα.

Για την υπόθεση αυτή κατηγορούνται συνολικά επτά άτομα. Συγκεκριμένα, σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος έξι ατόμων, για το αδίκημα της κλοπής, καθώς και εις βάρος ενός ακόμη ατόμου για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Το χρονικό της απάτης

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν ένας πρώην εργαζόμενος τεχνικής εταιρείας κράτησε στην κατοχή του μια προπληρωμένη κάρτα καυσίμων της επιχείρησης, την οποία παρέλειψε να επιστρέψει μετά τη λήξη της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, κατά το διάστημα από τις 10 Απριλίου έως τις 12 Μαΐου 2026, ο συγκεκριμένος άνδρας μαζί με έναν συνεργό του, ο οποίος παρουσιαζόταν στα βενζινάδικα ως υπεύθυνος προμηθειών, προχώρησαν σε 350 παράνομες αγορές καυσίμων από πρατήρια του Αγρινίου. Η συνολική αξία των καυσίμων που απέσπασαν ανήλθε στις 31.667 ευρώ.

Για τον ανεφοδιασμό και τη μεταφορά των καυσίμων, τα οποία τοποθετούσαν σε μπιτόνια ή ειδικές δεξαμενές πάνω σε οχήματα, οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι συνεργάζονταν εναλλάξ με τέσσερα ακόμη άτομα.