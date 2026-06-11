Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή στο Λουτράκι – Εξετάζεται αν ανήκει σε 38χρονο Ουκρανό

Σορός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου, με τις Αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για τον 38χρονο Ουκρανό υπήκοο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τις προηγούμενες ημέρες. Το Λιμεναρχείο Κορίνθου ανέσυρε τη σορό και έχει ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σορός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου, με τις Αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για τον 38χρονο Ουκρανό που είχε χαθεί.
  • Στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου ανέσυραν τη σορό, ενώ το Λιμενικό Σώμα πραγματοποιούσε εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του 38χρονου.
  • Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση της σορού μέσω των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών και ανακριτικών διαδικασιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σορός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου, με τις Αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για τον 38χρονο Ουκρανό υπήκοο, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου, τα οποία ανέσυραν τη σορό και ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το Λιμενικό Σώμα είχε πραγματοποιήσει εκτεταμένες έρευνες στη θαλάσσια περιοχή του Λουτρακίου για τον εντοπισμό του 38χρονου, μετά τη δήλωση εξαφάνισής του.

Οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση της σορού μέσω των προβλεπόμενων ιατροδικαστικών και ανακριτικών διαδικασιών.

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