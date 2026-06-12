Ιράν: Μπλόκο σε δεξαμενόπλοιο που επιχείρησε να περάσει χωρίς άδεια τα Στενά του Ορμούζ

Οι ναυτικές δυνάμεις του Ιράν εμπόδισαν την είσοδο δεξαμενόπλοιου στα Στενά του Ορμούζ, καθώς επιχείρησε να περάσει χωρίς προηγούμενο συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά από αναφορές για εκρήξεις κοντά στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, αλλά η ταυτότητα του δεξαμενόπλοιου παραμένει άγνωστη.

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Διεθνή Νέα

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Στενά του Ορμούζ /REUTERS / Francis Mascarenhas / File Photo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι ναυτικές δυνάμεις του Ιράν δεν επέτρεψαν την είσοδο δεξαμενόπλοιου στα Στενά του Ορμούζ χωρίς προηγούμενο συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές.
  • Η εξέλιξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 12/6, λίγο μετά τις αναφορές για εκρήξεις που ακούστηκαν κοντά στη λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του δεξαμενόπλοιου.

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Οι ναυτικές δυνάμεις του Ιράν δεν επέτρεψαν την είσοδο δεξαμενόπλοιου στα Στενά του Ορμούζ χωρίς προηγούμενο συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 12/6.

Η εξέλιξη σημειώθηκε λίγο μετά τις αναφορές για εκρήξεις που ακούστηκαν κοντά στη λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του δεξαμενόπλοιου.

Πηγή: Reuters

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