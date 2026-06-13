Ιράν – Αραγτσί: Το Ισραήλ θέλει να εκτροχιάσει μια πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ – Είμαστε οι νικητές του πολέμου

O Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι επιδιώκει να εκτροχιάσει μια πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η οποία ανακοινώθηκε ότι επίκειται από τους βασικούς εμπλεκόμενους παράγοντες.

«Η συμφωνία αυτή έχει εχθρούς, με πρώτο το σιωνιστικό καθεστώς, το οποίο ψάχνει προσχήματα για να την εκτροχιάσει», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν έχει ακόμη υπογραφεί και ότι ενδέχεται να γίνουν ακόμη αλλαγές, ενώ πρόσθεσε ότι «το Ιράν είναι ο νικητής του πολέμου».

Επισήμανε ακόμη ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, αλλά και ότι περιλαμβάνεται ο Λίβανος στο μνημόνιο.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμπάς Αραγτσί είχε δηλώσει ότι μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες «δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά» για να σταματήσει ο πόλεμος που ξέσπασε από τα ισραηλοαμερικανικά πλήγματα στις 28 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters