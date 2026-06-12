Αμπάς Αραγτσί: «Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά»

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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι ένα «Μνημόνιο Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ» για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν «δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά», αλλά προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί.

Ο Αραγτσί τόνισε ότι η Τεχεράνη θα κοινοποιήσει δημοσίως όλες τις λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνω, σε αυτό που χαρακτήρισε υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content. In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026

Τραμπ κατά Ιράν: Οι όροι που διέρρευσαν στα ΜΜΕ δεν έχουν καμία σχέση με όσα συμφωνήθηκαν

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε νέα επίθεσή του κατά της Τεχεράνης υποστήριξε ότι οι όροι που διέρρευσαν στα μέσα ενημέρωσης από το Ιράν δεν ανταποκρίνονται σε όσα έχουν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι «οι όροι που διέρρευσε το Ιράν στα ψευδή μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς».

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε επίσης «αδύναμη και αξιολύπητη» την ιρανική ανακοίνωση περί συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια».

«Δεν διαπραγματεύονται με καλή πίστη»

Ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική κατά της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας τους Ιρανούς αξιωματούχους «πολύ ανέντιμους ανθρώπους για διαπραγμάτευση».

«Με αυτούς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο όπως διαπραγμάτευση με καλή πίστη», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αντικρουόμενων αναφορών σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για μια ενδεχόμενη συμφωνία.

Καταγγελία για επίθεση με drones σε ινδικά πλοία

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι σημειώθηκε επίθεση με drones εναντίον ινδικών πλοίων που αναχωρούσαν από τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε, η επίθεση αποκρούστηκε πλήρως, χαρακτηρίζοντάς την «απολύτως απαράδεκτη».

«Καλύτερα να βάλουν τάξη άμεσα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ισχυρισμών του Αμερικανού προέδρου σχετικά με το φερόμενο περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ.