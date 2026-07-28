Ουκρανία: Επτά νεκροί και πάνω από 20 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στο ανατολικό μέτωπο

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Τουλάχιστον επτά νεκρούς και περισσότερους από 20 τραυματίες άφησαν πίσω τους οι νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί σε περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας κοντά στις γραμμές των μαχών, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Ιδιαίτερα στην περιφέρεια Ντονέτσκ, επίκεντρο των σφοδρότερων εχθροπραξιών του πολέμου, οι εισαγγελικές Αρχές ανέφεραν ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δύο οικισμούς κοντά στην πόλη Κοσταντίνιφκα.

Ο ρωσικός στρατός έχει ανακοινώσει ότι κατέλαβε την πόλη μέσα στον μήνα, ωστόσο Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν διαψεύσει τον ισχυρισμό αυτό.

Τέταρτος άνθρωπος σκοτώθηκε κοντά στην Κραματόρσκ, πόλη που θεωρείται σημαντικό οχυρό του ουκρανικού στρατού και κομβικό σημείο για την άμυνα της περιφέρειας Ντονέτσκ. Σύμφωνα με την τοπική εισαγγελία, συνολικά 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή.

Στη γειτονική περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ο επικεφαλής των τοπικών αρχών, Ολεξάντρ Χάνζα, ανακοίνωσε ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και έξι τραυματίστηκαν μετά από περισσότερες από 50 επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυροβολικό σε πέντε κοινότητες.

Δύο από τα θύματα σκοτώθηκαν κοντά στη Νικόπολη, η οποία βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων λόγω της θέσης της στις όχθες του ποταμού Δνείπερου. Ένας ακόμη άνθρωπος σκοτώθηκε κοντά στην κοινότητα Σινεκλίκοβε.

Παράλληλα, στη ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε εμπορική εγκατάσταση, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και δύο ακόμη να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.