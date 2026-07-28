Ύπατος Αρμοστής ΟΗΕ: «Πιθανά» εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στο Λίβανο

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Σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο κατέγραψαν οι υπηρεσίες του ΟΗΕ, σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες τη Δευτέρα ο Ύπατος Αρμοστής του Οργανισμού για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ.

Όπως επισήμανε, ορισμένες από τις ενέργειες που εξετάστηκαν ενδέχεται να συνιστούν ακόμη και «εγκλήματα πολέμου».

Ολοκληρώνοντας την επίσημη επίσκεψή του στον Λίβανο, ο Τουρκ ανέφερε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, ιδίως όσες πραγματοποιήθηκαν με πυρομαχικά μεγάλης εκρηκτικής ισχύος σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών αμάχων, εκτεταμένες καταστροφές και τον μαζικό εκτοπισμό κατοίκων, ενώ ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ με ρουκέτες εναντίον κατοικημένων περιοχών στο Ισραήλ προκάλεσαν απώλειες αμάχων και ζημιές σε πολιτικές υποδομές.

“My Office has recorded large-scale violations of international humanitarian law, some possibly amounting to war crimes. Under certain circumstances, they may also constitute crimes under international law.” UN Human Rights Chief @volker_turk concludes visit to #Lebanon,… pic.twitter.com/VjlXLsw6oT — UN Human Rights (@UNHumanRights) July 27, 2026

Σύμφωνα με αριθμούς του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό, πάνω από 4.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12.200 τραυματίστηκαν στον Λίβανο από το ξέσπασμα του νέου πολέμου ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ. Στα θύματα συγκαταλέγονται τουλάχιστον 135 υγειονομικοί, δημοσιογράφοι κι εργαζόμενοι σε ΜΜΕ.

Ο Φόλκερ Τουρκ υπογράμμισε πως παρά την κατάπαυση του πυρός, που ανακοινώθηκε τη 17η Απριλίου, και τις διαπραγματεύσεις για να υπάρξει αποκλιμάκωση της ένοπλης σύρραξης, τα αεροπορικά πλήγματα και οι χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ συνεχίστηκαν.

Η Ύπατη Αρμοστεία «κατέγραψε μεγάλης κλίμακας παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ορισμένες από τις οποίες πιθανόν αποτελούσαν εγκλήματα πολέμου», επέμεινε ο κ. Τουρκ, συμπληρώνοντας πως υπό κάποιες περιστάσεις μπορεί να αποτελούσαν επίσης εγκλήματα δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Ανέφερε πως ολόκληρα χωριά νότια από τον ποταμό Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, ισοπεδώθηκαν ή είναι αδύνατο να κατοικηθούν ξανά.

Ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας εξέφρασε ανησυχία για το γεγονός ότι ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει να κατέχει μεγάλο μέρος του νοτίου Λιβάνου, προσθέτοντας πως ο μαζικός εκτοπισμός των πληθυσμών του και η άρνηση του Ισραήλ στα αιτήματα να επιτραπεί η επιστροφή τους πιθανόν αποτελούν επίσης εγκλήματα δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Ο Φόλκερ Τουρκ είπε επίσης ότι ανεξάρτητη αποστολή της Αρμοστείας, κατόπιν συμφωνίας με την κυβέρνηση του Λιβάνου, βρίσκεται στο πεδίο και συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία για τις παραβάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από τις αντιμαχόμενες πλευρές.

Ακόμη, εξέφρασε ανησυχία για την προσεχή αποχώρηση της προσωρινής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), στα τέλη της χρονιάς, επιμένοντας στο ότι η προστασία των αμάχων πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα σε οποιαδήποτε μελλοντική διευθέτηση.