Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Προειδοποίηση για τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία – Έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός

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Με πρωτοβουλία της Ουκρανίας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε μετά το νέο κύμα μαζικών ρωσικών επιθέσεων που έπληξαν το Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης στην ουκρανική πρωτεύουσα, στις 19 Ιουλίου, έχασε τη ζωή του τουλάχιστον ένας άμαχος, ενώ περισσότεροι από δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τα πλήγματα προκάλεσαν παράλληλα εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια κατοικιών και άλλες πολιτικές υποδομές, με τις ουκρανικές Αρχές να κάνουν λόγο για μία από τις πιο μεγάλης κλίμακας και σφοδρές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου.

Αξιωματούχοι του ΟΗΕ προειδοποίησαν το Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία και οι συστηματικές επιθέσεις σε λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας προκαλούν βαρύ τίμημα για τους αμάχους, διαταράσσουν το θαλάσσιο εμπόριο και απειλούν την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι επιθέσεις εναντίον αμάχων, μη στρατιωτικών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ζήτησαν στη πλειονότητα τους κατάπαυση του πυρός και άμεση προστασία των αμάχων, καλώντας τα μέρη να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις με στόχο μια δίκαιη και διαρκή διευθέτηση.

Άμεση κατάπαυση του πυρός και ειρηνευτική λύση

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβης Αγ. Μπαλτά κατά την τοποθέτηση της καταδίκασε απερίφραστα τις ρωσικές επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών στην Ουκρανία, οι οποίες προκάλεσαν απώλειες μεταξύ των αμάχων και εκτεταμένες καταστροφές.

Καταδίκασε επίσης την επίθεση κατά του επίτιμου προξενείου της Λετονίας στο Σλοβιάνσκ και εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Ουκρανία και τη Λετονία.

Η κ. Μπαλτά επανέλαβε την έκκληση της Ελλάδας για άμεση, πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, η οποία θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επανέναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών, με στόχο μια διαπραγματευμένη διευθέτηση που θα βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου

Επικαλούμενος τον Ρόμπερτ Τζάκσον, επικεφαλής εισαγγελέα στις Δίκες της Νυρεμβέργης, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ουκρανίας πρέσβης Βολοντίμιρ Παβλιτσένκο δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα εξακολουθεί να ανέχεται την επανάληψη ειδεχθών εγκλημάτων πολέμου από τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Κατηγόρησε τη Μόσχα ότι κατασκευάζει με κυνικό τρόπο προσχήματα για να δικαιολογήσει τον παράνομο επιθετικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας και ότι επινοεί τεχνητές απειλές, προκειμένου να συγκαλύψει τις εσκεμμένες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

«Για τη Μόσχα δεν υπάρχουν περιορισμοί — και για την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές», ανέφερε. Χαρακτήρισε την κλιμάκωση από την πλευρά της Μόσχας «αδιαμφισβήτητο γεγονός», το οποίο, όπως ανέφερε, επιβεβαιώθηκε και από τις ενημερώσεις των αξιωματούχων του ΟΗΕ.

Έκκληση για διαπραγματεύσεις

Ο Αμερικανός πρέσβης Νταν Νεγκρέα, αναφέρθηκε σε επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο εναντίον εμπορικού πλοίου που μετέφερε σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα, από την οποία σκοτώθηκαν μέλη του πληρώματος από την Ινδία και τη Συρία.

«Αυτές οι απώλειες —όπως και αμέτρητοι άλλοι θάνατοι— θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, εάν η Ρωσία είχε ανταποκριθεί στην έκκληση του προέδρου Τραμπ για διαπραγμάτευση με στόχο τον τερματισμό αυτού του πολέμου», δήλωσε.

Επανέλαβε την έκκληση για άμεση κατάπαυση του πυρός, καλώντας τη Ρωσική Ομοσπονδία και την Ουκρανία να διαπραγματευθούν μια βιώσιμη λύση στον πόλεμο. Υπογράμμισε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο για την επίτευξη αυτού του στόχου. «Η δέσμευση μας για την ειρήνη στην Ουκρανία παραμένει ακλόνητη», ανέφερε.