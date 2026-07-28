Open: Οι τρεις καλλιτέχνες που βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για νέα σατιρική εκπομπή

Ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Αντιγόνη Ψυχράμη και ο Ζήσης Ρούμπος βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις με το Open για την ανάληψη μιας νέας καθημερινής σατιρικής εκπομπής. Η εκπομπή, προορίζεται για τη ζώνη των 20:00, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

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Φωτογραφία: Freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε προχωρημένες συζητήσεις με το Open για νέα σατιρική εκπομπή βρίσκονται ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Αντιγόνη Ψυχράμη και ο Ζήσης Ρούμπος.
  • Το κανάλι της Παιανίας στράφηκε στους τρεις ηθοποιούς μετά το «ναυάγιο» των συζητήσεων με τον Τάσο Δούση για εκπομπή αντι-δελτίο.
  • Στόχος είναι μια καθημερινή σατιρική εκπομπή που θα μεταδίδεται στη ζώνη των 20:00, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

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Σε προχωρημένες συζητήσεις με το Open για να αναλάβουν νέα σατιρική εκπομπή βρίσκονται ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Αντιγόνη Ψυχράμη και ο Ζήσης Ρούμπος, με βάση τη Reallife.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Τετάρτη οι ηθοποιοί πέρασαν την πύλη του Open και πραγματοποίησαν ραντεβού με στελέχη του σταθμού. Μετά το «ναυάγιο» των συζητήσεων με τον Τάσο Δούση για εκπομπή αντι-δελτίο, το κανάλι της Παιανίας στράφηκε στους τρεις ηθοποιούς.

Στόχος να στηθεί μια καθημερινή σατιρική εκπομπή που θα μεταδίδεται στη ζώνη των 20:00, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Παρότι πρόκειται για καθημερινή εκπομπή, οι ιθύνοντες του σταθμού σκέφτονται να μη βγαίνει στον αέρα ζωντανά, αλλά να μαγνητοσκοπείται.

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