Open: Οι τρεις καλλιτέχνες που βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για νέα σατιρική εκπομπή

Σε προχωρημένες συζητήσεις με το Open για να αναλάβουν νέα σατιρική εκπομπή βρίσκονται ο Δημήτρης Μακαλιάς, η Αντιγόνη Ψυχράμη και ο Ζήσης Ρούμπος, με βάση τη Reallife.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Τετάρτη οι ηθοποιοί πέρασαν την πύλη του Open και πραγματοποίησαν ραντεβού με στελέχη του σταθμού. Μετά το «ναυάγιο» των συζητήσεων με τον Τάσο Δούση για εκπομπή αντι-δελτίο, το κανάλι της Παιανίας στράφηκε στους τρεις ηθοποιούς.

Στόχος να στηθεί μια καθημερινή σατιρική εκπομπή που θα μεταδίδεται στη ζώνη των 20:00, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Παρότι πρόκειται για καθημερινή εκπομπή, οι ιθύνοντες του σταθμού σκέφτονται να μη βγαίνει στον αέρα ζωντανά, αλλά να μαγνητοσκοπείται.