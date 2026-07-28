ΕΡΤ: Η ανακοίνωση για τη συνεργασία με τον Παναγιώτη Στάθη

Η ΕΡΤ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος από τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα αναλάβει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18:00. 

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Παναγιώτης Στάθης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ανακοίνωση της συνεργασίας της με τον Παναγιώτη Στάθη γνωστοποίησε η ΕΡΤ, μέσα από ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε την Τρίτη 28 Ιουλίου.
  • Η ΕΡΤ ενημέρωσε ότι ο δημοσιογράφος «από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου Eιδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18:00».
  • «Ο Παναγιώτης Στάθης εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική και την ξεχωριστή ταυτότητα του ενημερωτικού καναλιού της ΕΡΤ», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

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Τη συνεργασία της με τον Παναγιώτη Στάθη ανακοίνωσε η ΕΡΤ, μέσα από ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε την Τρίτη 28 Ιουλίου. Όπως έγινε γνωστό, ο δημοσιογράφος θα αναλάβει την παρουσίαση του δελτίου Eιδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18:00.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή της η ΕΡΤ αναφέρει ότι: «Η ΕΡΤ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου Eιδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18:00.

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της ενημέρωσης και έχοντας υπηρετήσει επί σειρά ετών την παρουσίαση δελτίων Eιδήσεων, ο Παναγιώτης Στάθης εντάσσεται στη δημοσιογραφική ομάδα του ΕΡΤnews, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική και την ξεχωριστή ταυτότητα του ενημερωτικού καναλιού της ΕΡΤ».

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