Γαλλία: Βρέθηκαν 5 πτώματα μωρών μέσα σε κουτιά στην Οράνζ

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Φρίκη στη Γαλλία. Η αστυνομία βρήκε τα λείψανα νεογέννητων μωρών σε κουτιά στο σπίτι ενός ζευγαριού. Μάλιστα όπως αναφέρει η Le Figaro, η γυναίκα είχε γεννήσει ένα υγιές μωρό τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στην έρευνα, οι ερευνητές ανακάλυψαν τα πτώματα σε χαρτόκουτα.

Οι υποθέσεις που συγκλόνισαν τη Γαλλία

Τον Φεβρουάριο, μια 50χρονη γυναίκα συνελήφθη μετά την ανακάλυψη δύο μωρών στην κατάψυξή της στην Οτ-Σον. Οι περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης βρεφοκτονίας κατά τη γέννηση δεν είναι ασυνήθιστες.

Στην πιο σοβαρή υπόθεση βρεφοκτονίας στη Γαλλία, ο Dominique Cottrez, κατηγορούμενος για τη δολοφονία οκτώ νεογέννητων, καταδικάστηκε το 2015 σε εννέα χρόνια φυλάκισης, με το δικαστήριο να αναγνωρίζει την παραβίαση της κρίσης.