Γαλλία: Βρέθηκαν 5 πτώματα μωρών μέσα σε κουτιά στην Οράνζ

Η αστυνομία στη Γαλλία ανακάλυψε τα λείψανα πέντε νεογέννητων μωρών μέσα σε κουτιά στο σπίτι ενός ζευγαριού στην Οράνζ, προκαλώντας φρίκη. Η υπόθεση έρχεται στο φως μετά από πρόσφατες παρόμοιες περιπτώσεις βρεφοκτονίας που έχουν συγκλονίσει τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της καταδίκης της Dominique Cottrez το 2015.

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Διεθνή Νέα

αστυνομία Γαλλία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φρίκη στη Γαλλία: Η αστυνομία βρήκε τα λείψανα πέντε νεογέννητων μωρών σε κουτιά στο σπίτι ενός ζευγαριού στην Οράνζ.
  • Μάλιστα, όπως αναφέρει η Le Figaro, η γυναίκα είχε γεννήσει ένα υγιές μωρό τη Δευτέρα, ενώ οι ερευνητές ανακάλυψαν τα πτώματα σε χαρτόκουτα.
  • Οι περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης βρεφοκτονίας κατά τη γέννηση δεν είναι ασυνήθιστες στη Γαλλία, με παρόμοια περιστατικά να έχουν συγκλονίσει τη χώρα στο παρελθόν.

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Φρίκη στη Γαλλία. Η αστυνομία βρήκε τα λείψανα νεογέννητων μωρών σε κουτιά στο σπίτι ενός ζευγαριού. Μάλιστα όπως αναφέρει η Le Figaro, η γυναίκα είχε γεννήσει ένα υγιές μωρό τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με μια πηγή προσκείμενη στην έρευνα, οι ερευνητές ανακάλυψαν τα πτώματα σε χαρτόκουτα.

Οι υποθέσεις που συγκλόνισαν τη Γαλλία

Τον Φεβρουάριο, μια 50χρονη γυναίκα συνελήφθη μετά την ανακάλυψη δύο μωρών στην κατάψυξή της στην Οτ-Σον. Οι περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης βρεφοκτονίας κατά τη γέννηση δεν είναι ασυνήθιστες.

Στην πιο σοβαρή υπόθεση βρεφοκτονίας στη Γαλλία, ο Dominique Cottrez, κατηγορούμενος για τη δολοφονία οκτώ νεογέννητων, καταδικάστηκε το 2015 σε εννέα χρόνια φυλάκισης, με το δικαστήριο να αναγνωρίζει την παραβίαση της κρίσης.

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