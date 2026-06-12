Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν – «Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά» λέει ο πρωθυπουργός του Πακιστάν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί το τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα στις διαπραγματεύσεις.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πακιστανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι το Ισλαμαμπάντ συμμετέχει ενεργά στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά»

Ο Σαρίφ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία παραπληροφόρησης από όσους επιδιώκουν να υπονομεύσουν τη συμφωνία.

«Εν μέσω των εντατικών διαμεσολαβητικών προσπαθειών του Πακιστάν, γνωρίζουμε πλήρως τη συνεχή εκστρατεία παραπληροφόρησης που διεξάγεται από όσους θέλουν να σαμποτάρουν τη συμφωνία ειρήνης. Αφήνοντας στην άκρη αυτόν τον θόρυβο, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει επιτευχθεί ένα τελικό, συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται πλέον στενά με τις δύο πλευρές για την οριστικοποίηση των επόμενων βημάτων. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα», έγραψε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.

Επισήμανε Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους

Στην ανάρτησή του, ο Σαρίφ έκανε αναφορά και επισήμανση σε σειρά αξιωματούχων και λογαριασμών, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Η ανάρτηση του Πακιστανού πρωθυπουργού έρχεται σε μια περίοδο αντικρουόμενων δηλώσεων σχετικά με την πορεία των συνομιλιών, καθώς αμερικανικές και ιρανικές πηγές δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

Αραγτσί: «Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά»

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι ένα «Μνημόνιο Συνεργασίας του Ισλαμαμπάντ» για τη διευθέτηση του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν «δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά», αλλά προέτρεψε τα μέσα ενημέρωσης να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί.

Ο Αραγτσί τόνισε ότι η Τεχεράνη θα κοινοποιήσει δημοσίως όλες τις λεπτομέρειες εν ευθέτω χρόνω, σε αυτό που χαρακτήρισε υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.