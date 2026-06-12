Μέση Ανατολή: Θολό το τοπίο για τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν – Αντικρουόμενες διαρροές και δημόσιες παρεμβάσεις

Ασαφής παραμένει η εικόνα γύρω από μια ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς πληροφορίες που προέρχονται από τις δύο πλευρές αποκλίνουν τόσο ως προς τους όρους όσο και ως προς το χρονοδιάγραμμα επίτευξής της.

Νωρίτερα σήμερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν αυτό που παρουσίασαν ως σχέδιο συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πλαισίου για τη λήξη των εχθροπραξιών.

Από αμερικανικές πηγές, ωστόσο, παρουσιάστηκε μια διαφορετική εικόνα σχετικά με το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων.

Κατά τα ιρανικά δημοσιεύματα, το σχέδιο προβλέπει τη «διαρκή και άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου», «60 ημέρες διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας στα πυρηνικά ζητήματα και την πλήρη άρση των κυρώσεων» που επιβάλλουν οι ΗΠΑ.

Βάσει του σχεδίου συμφωνίας-πλαισίου με τις ΗΠΑ, η Τεχεράνη δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ. Το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος θα εξετασθεί κατά τις 60 ημέρες των διαπραγματεύσεων που θα διεξαγάγει η Τεχεράνη με την Ουάσινγκτον, με την Τεχεράνη να επιμένει στο «δικαίωμά» της στον εμπλουτισμό.

Παράλληλα, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το προσχέδιο προβλέπει την άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο, την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων και την παύση των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα ζητήματα του πυρηνικού προγράμματος θα εξεταστούν σε επόμενο στάδιο.

Η αμερικανική πλευρά περιγράφει διαφορετικούς όρους

«Σε αυτά συμφώνησαν», τόνισε από την πλευρά του στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, αναφέροντας πέντε σημεία: «Το ιρανικό πυρηνικό υλικό θα καταστραφεί και θα απομακρυνθεί», «το πυρηνικό πρόγραμμα θα διαλυθεί», «τα κεφάλαιά τους δεν θα αποδεσμευτούν μέχρι να εκπληρώσουν τους όρους», «το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει» και «το Ιράν δεν θα χρηματοδοτεί τρομοκρατικές οργανώσεις».

Την ίδια στιγμή, δυτική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ένα μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Τραμπ και Αραγτσί στέλνουν αντικρουόμενα μηνύματα

Με μια οργισμένη ανάρτησή του το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αυτό το κείμενο συμφωνίας 14 σημείων που κυκλοφορεί σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχει «καμία σχέση με την πραγματικότητα» με τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει προς την Τεχεράνη να «σοβαρευτεί και ΓΡΗΓΟΡΑ».

«Οι όροι (συμφωνίας) που διέρρευσε το Ιράν στα Fake News μμε δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με τους όρους με τους οποίους συμφωνήσαμε γραπτώς. Αυτά που είπαν, συμπεριλαμβανομένης της αδύναμης και αξιολύπητης δήλωσής τους περί επίτευξης μιας συμφωνίας, δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια. Πολύ άτιμοι άνθρωποι. Είναι αδύνατο να διαπραγματευτεί κανείς μαζί τους καλόπιστα. ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social.

Λίγο αργότερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έδωσε διαφορετικό τόνο στις εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ.

«Το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ (σ.σ. πρωτεύουσα του Πακιστάν – χώρα μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις) δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά. Εν αναμονή της οριστικοποίησής του, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να μην προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του», έγραψε ο Αραγτσί στο X, προσθέτοντας ότι «όλες οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στο κοινό εν ευθέτω χρόνω».

Την ανάρτηση αυτή αναδημοσίευσε στη συνέχεια ο Τραμπ.

Βανς και Νετανιάχου παρεμβαίνουν στη συζήτηση

Από την πλευρά του ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος, ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα εκπροσωπούσε τις ΗΠΑ αν μια συμφωνία υπογραφόταν αυτό το Σαββατοκύριακο, κατήγγειλε τις «ψευδείς ειδήσεις» που κυκλοφορούν.

«Οι Ιρανοί δεν θα λάβουν χρήματα και τα κεφάλαια δεν θα αποδεσμευτούν απλώς με την υπογραφή μιας συμφωνίας ή την παρακολούθηση μιας συνάντησης», έγραψε ο Βανς στο X. «Η συμφωνία είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται προτεραιότητα στις ανησυχίες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους», υποστήριξε, προσθέτοντας: «Ο πρόεδρος θα μας εξασφαλίσει ένα καλό αποτέλεσμα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι «συμφωνεί απολύτως» με τη θέση του Ντόναλντ Τραμπ πως το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.