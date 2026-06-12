Ρωσία: Πυρκαγιές σε διυλιστήρια και εργοστάσιο καουτσούκ έπειτα από ουκρανική επίθεση με drones

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Δύο ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου στο Ταταρστάν και ένα μεγάλο εργοστάσιο συνθετικού καουτσούκ στην περιφέρεια Σαμάρα υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια της τελευταίας μαζικής ουκρανικής επίθεσης με drones τη νύχτα της 12ης Ιουνίου, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με την πετροχημική βιομηχανία και τη ρωσική αμυντική παραγωγή.

Πυρκαγιά σε εργοστάσιο καουτσούκ στο Τολιάτι

Ουκρανικά drones έπληξαν το εργοστάσιο καουτσούκ στο Τολιάτι, στις όχθες του ποταμού Βόλγα, προκαλώντας πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις.

Φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν drones μεγάλου βεληνεκούς να πετούν πάνω από την πόλη το πρωί της Παρασκευής.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο επιβεβαίωσε την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι το εργοστάσιο υπέστη ζημιές και ότι τα προϊόντα του χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στερεών καυσίμων που προορίζονται για τακτικούς και βαλλιστικούς πυραύλους.

Πλήγματα σε διυλιστήρια και πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Ταταρστάν

Στόχος της επίθεσης αποτέλεσε και η ρωσική Δημοκρατία του Ταταρστάν, όπου αναφέρθηκαν ζημιές σε εγκαταστάσεις διύλισης και πετροχημικών προϊόντων.

Μεγάλες στήλες καπνού υψώθηκαν πάνω από την πόλη Νιζνεκάμσκ, όπου βρίσκονται το Συγκρότημα Διύλισης Πετρελαίου του Ταταρστάν και το διυλιστήριο TAIF-NK, δύο μεγάλες αλλά ξεχωριστές εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην ίδια βιομηχανική ζώνη.

Σύμφωνα με το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, και οι δύο εγκαταστάσεις επλήγησαν.

Παράλληλα, πυρκαγιά καταγράφηκε και στο εργοστάσιο συνθετικού καουτσούκ Nizhnekamskneftekhim (NKNK) στην ίδια πόλη.

Το Νιζνεκάμσκ βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.200 χιλιομέτρων από το πλησιέστερο σημείο των ουκρανικών συνόρων και φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες πετροχημικές επιχειρήσεις της Ανατολικής Ευρώπης.

Η πόλη έχει αποτελέσει και στο παρελθόν στόχο ουκρανικών επιθέσεων, μεταξύ άλλων και τον Μάιο.

Το Kyiv Independent σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα την έκταση των ζημιών στις εγκαταστάσεις.

Drone attacks targeted some of Russia’s largest petrochemical and oil refining facilities overnight, including the Nizhnekamskneftekhim complex and the Taneco refinery in Tatarstan. Videos circulating online showed major fires and thick black smoke rising from the sites, with… pic.twitter.com/nzFkkYGpe3 — KyivPost (@KyivPost) June 12, 2026

Νέα ουκρανικά πλήγματα μετά το «όχι» Πούτιν στις συνομιλίες

Η Ουκρανία βασίζεται όλο και περισσότερο σε εγχώριας παραγωγής drones για να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, ιδιαίτερα εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη διύλιση πετρελαίου, την εφοδιαστική αλυσίδα και τη ρωσική αμυντική βιομηχανία.

Οι τελευταίες επιθέσεις σημειώνονται λίγες ημέρες αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέρριψε, στις 5 Ιουνίου, την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την άμεση επανέναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.