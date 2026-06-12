Νετανιάχου: «Με τον Τραμπ συμφωνούμε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογραμμίζει την απόλυτη ταύτιση απόψεων που έχει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο πυρηνικό ζήτημα του Ιράν, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις εσωτερικές πολιτικές πιέσεις. Δεσμεύεται προσωπικά ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα όσο είναι πρωθυπουργός, τονίζοντας τον διαχρονικό του ρόλο στον αγώνα κατά της ιρανικής πυρηνικής απειλής.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ Νετανιάχου Ιράν
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισε την απόλυτη ταύτιση απόψεων με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο πυρηνικό ζήτημα. Ξεκαθάρισε ότι «όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».
  • Σε μια εμφανή προσπάθεια να περιορίσει τις εσωτερικές πολιτικές πιέσεις, ο Νετανιάχου επιχειρεί να παρουσιάσει μια πιθανή αμερικανοϊρανική συμφωνία ως επιτυχία του Ισραήλ.
  • Ο Νετανιάχου υπενθύμισε τον διαχρονικό του ρόλο στον διεθνή αγώνα κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, δηλώνοντας ότι έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να εμποδίσει το Ιράν να καταστρέψει το εβραϊκό κράτος.

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Σε μια εμφανή προσπάθεια να περιορίσει τις εσωτερικές πολιτικές πιέσεις και να εμφανίσει την επικείμενη αμερικανοϊρανική συμφωνία ως μια εξέλιξη που δεν απειλεί την ασφάλεια της χώρας του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να υπογραμμίσει την απόλυτη ταύτιση απόψεων που έχει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο πυρηνικό ζήτημα.

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Την ώρα που ο Αμερικανός Πρόδρος εκφράζει ανοιχτά την αισιοδοξία του για την υπογραφή του μνημονίου συναντίληψης (MoU), ο Νετανιάχου επιχειρεί να παρουσιάσει μια πιθανή συμφωνία ως επιτυχία του Ισραήλ, προχωρώντας σε μια προσωπική δέσμευση για την αποτροπή της ιρανικής απειλής.

Νετανιάχου: Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο του, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε τις προθέσεις του δηλώνοντας: «Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

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Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θέλησε να αναδείξει τη συμμαχική σχέση και τη συνεννόηση που έχει με τον Λευκό Οίκο.

«Υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ του προέδρου Τραμπ και εμού σε αυτό το ζήτημα», είπε.

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Τρεις δεκαετίες αγώνα κατά της Τεχεράνης

Παράλληλα, ο Νετανιάχου υπενθύμισε τον διαχρονικό του ρόλο στη διεθνή σκηνή, σημειώνοντας ότι ηγείται του διεθνούς αγώνα ενάντια στo πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

«Χωρίς αυτόν τον αγώνα, το Ιράν θα είχε αποκτήσει προ πολλού πυρηνικές βόμβες για να καταστρέψει το Ισραήλ», πρόσθεσε.

Ο Ισραηλινός ηγέτης έκλεισε το μήνυμά του σε έντονα προσωπικό τόνο, επαναλαμβάνοντας την αποφασιστικότητά του: «Το Ιράν εργάζεται για να καταστρέψει το εβραϊκό κράτος και έχω αφιερώσει τη ζωή μου στο να τους εμποδίσω να το πράξουν. Όσο είμαι Πρωθυπουργός του Ισραήλ, αυτό δεν θα συμβεί».

Με πληροφορίες από: Times of Israel

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