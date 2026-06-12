Μέση Ανατολή: Διπλωματικός πυρετός ενόψει της Συνόδου G7 – Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν παίρνει σάρκα και οστά στη Γενεύη

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Οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται σε τροχιά σύγκλισης για την υπογραφή ενός προσχεδίου συμφωνίας, με φόντο την επικείμενη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Γαλλία, σύμφωνα με υψηλόβαθμους αξιωματούχους που επικαλείται το Bloomberg.

Η διαφαινόμενη υπογραφή του μνημονίου συναντίληψης (MoU), το οποίο αποσκοπεί στο άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη, γεωγραφικά κοντά στο σημείο όπου θα συναντηθούν οι ηγέτες των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη. Το MoU ενδέχεται υπογραφεί την Κυριακή, ανέφερε σήμερα Παρασκεύη μια πηγή στο Reuters.



Παρά τις θριαμβευτικές ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η Τεχεράνη διατηρεί μια πιο συγκρατημένη στάση, υπογραμμίζοντας ότι το κείμενο βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση και ότι το τελικό χρονοδιάγραμμα παραμένει αβέβαιο.

Η «Φάση 2» των συνομιλιών

Σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου της G7, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του, ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι μια συμφωνία είναι πιθανή.

Ωστόσο, άλλος αξιωματούχος της G7 διευκρίνισε πως αυτή η προσέγγιση «Θα λάβει πιθανότατα τη μορφή ενός μνημονίου συναντίληψης, παρά μιας τελικής συμφωνίας».

Παράλληλα, δύο πηγές με γνώση των διπλωματικών παρασκηνίων επιβεβαίωσαν στο CNN ότι η τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη – σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου ο Τραμπ και η αμερικανική αντιπροσωπεία θα παρευρεθούν στη Σύνοδο της G7 στη Γαλλία.

Μία από τις πηγές αυτές επεσήμανε τη σημασία του εγγράφου, δηλώνοντας: «Μια τελετή υπογραφής θα σηματοδοτούσε την έναρξη της “φάσης δύο” των διπλωματικών συνομιλιών, καθώς οι αξιωματούχοι θα εργάζονται για την εφαρμογή του μνημονίου συναντίληψης».

Το παρασκήνιο και ο ρόλος του Πακιστάν

Η διπλωματική αυτή στροφή σημειώνεται λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι ακύρωσε τα προγραμματισμένα πλήγματα εναντίον του Ιράν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην οριστικοποίησή της.

Ο Τραμπ άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι σύμφωνος με το MoU, ωστόσο ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ έσπευσε να χαμηλώσει τους τόνους.

«Η χώρα δεν έχει καταλήξει ακόμη σε τελική απόφαση για οποιαδήποτε συμφωνία», είπε ο Εσμαΐλ Μπαγκαΐ.

Μέχρι στιγμής, η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως καμία συμφωνία. Ιρανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η πρόταση για το μνημόνιο τελεί υπό εξέταση από την ανώτατη ηγεσία της χώρας, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα παραμένει ρευστό.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν εξέδωσε ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι χαιρετίζει την «πρόοδο» που σημειώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Μάλιστα, ο Πακιστανός ΥΠΕΞ Μουχάμαντ Ισχάκ Νταρ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία για το ζήτημα αυτό με την επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας.

Σύμφωνα με την πακιστανική ανακοίνωση: «Και οι δύο πλευρές χαιρέτισαν την πρόοδο που επιτεύχθηκε μέσω της συνεχούς διπλωματικής δέσμευσης και εξέφρασαν την ελπίδα ότι αυτές οι προσπάθειες θα οδηγήσουν σύντομα σε μια βιώσιμη κατανόηση και ειρηνική επίλυση».

Deputy Prime Minister / Foreign Minister Senator Muhammad Ishaq Dar @MIshaqdar50 spoke today with EU High Representative/Vice President Kaja Kallas @kajakallas on recent developments regarding United States–Iran understanding. Both sides welcomed the progress achieved through… pic.twitter.com/dzn4LW8sfX — Ministry of Foreign Affairs – Pakistan (@ForeignOfficePk) June 12, 2026



Νωρίτερα, πηγές ανέφεραν στο Axios ότι το μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ των δύο κρατών ονομάζεται «Συμφωνία του Ισλαμαμπάντ», ως αναγνώριση του κομβικού μεσολαβητικού ρόλου που διαδραμάτισε το Πακιστάν.

Τα 14 σημεία της Τεχεράνης και οι «κόκκινες γραμμές»

Το κλίμα αισιοδοξίας έρχεται σε συνέχεια της αποκάλυψης των 14 σημείων του προσχεδίου από το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr.

Το έγγραφο έφερε στο φως τις σκληρές ιρανικές αξιώσεις και τις αντίστοιχες αμερικανικές δεσμεύσεις.



Η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι θέτει ως απαράβατο όρο για την έναρξη των τελικών συνομιλιών:

Την άμεση χρηματοδότηση και στήριξη της ιρανικής οικονομίας.

και στήριξη της ιρανικής οικονομίας. Την πλήρη άρση του ναυτικού αποκλεισμού.

του ναυτικού αποκλεισμού. Την άμεση αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από ιρανικά κεφάλαια που παραμένουν «παγωμένα» στο εξωτερικό.

Παράλληλα, το Ιράν έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους ότι το βαλλιστικό και πυραυλικό πρόγραμμα της χώρας παραμένει εκτός της ατζέντας των διαπραγματεύσεων.

Στο επίκεντρο της Συνόδου G7 ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Είτε επιτευχθεί τελικά συμφωνία είτε όχι, ο πόλεμος αναμένεται να κυριαρχήσει στις συνομιλίες της Συνόδου Κορυφής της G7, σημειώνει το Associated Press, η οποία θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο ειδυλλιακό Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει επικρίνει επανειλημμένα ορισμένους από τους ηγέτες της G7 –τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς– για την άρνησή τους να στηρίξουν τις πολεμικές προσπάθειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Από την πλευρά τους, οι τέσσερις Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν προκαλέσει την οργή του Τραμπ, ασκώντας έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος διεξάγει τον πόλεμο, αλλά και για την πλήρη έλλειψη διαβούλευσης με τους συμμάχους του προτού εμπλακεί σε μια σύγκρουση που έχει πλήξει καίρια την παγκόσμια οικονομία λόγω της κατακόρυφης αύξησης των τιμών του πετρελαίου.

Παρά τις εσωτερικές αυτές τριβές, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα μπορούσε να έχει στα χέρια του μια υπογεγραμμένη συμφωνία πριν από τις επίσημες συνομιλίες του με τους ηγέτες στη Γαλλία.

«Τα Στενά θα ανοίξουν επίσημα μόλις υπογράψουμε, κάτι που θα μπορούσε να γίνει σύντομα, πολύ σύντομα — ίσως κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στην Ευρώπη».