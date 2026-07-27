Πρέβεζα: Ανήλικη εντοπίστηκε μεθυσμένη σε κεντρικό δρόμο της πόλης – Συνελήφθη η υπεύθυνη εκδήλωσης

Μια ανήλικη εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης μέθης σε κεντρικό δρόμο της Πρέβεζας και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της περιοχής. Από την προανάκριση προέκυψε ότι κατανάλωσε αλκοόλ σε μουσικοχορευτική εκδήλωση, οδηγώντας στη σύλληψη της υπεύθυνης της διοργάνωσης. Η ανήλικη έλαβε εξιτήριο συνοδευόμενη από τη μητέρα της, ενώ η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

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Η ανήλικη πήρε εξιτήριο
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Άλλη μία ανήλικη σε κατάσταση προχωρημένης μέθης, εντοπίστηκε στην Πρέβεζα. Το νεαρό κορίτσι, εντοπίστηκε τις μεταμεσονύκτιες ώρες, να κινείται πεζή σε κεντρικό δρόμο της πόλης και μεταφέρθηκε άμεσα, με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο της περιοχής.

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Από την προανάκριση προέκυψε, ότι νωρίτερα είχε καταναλώσει αλκοόλ, κατά τη διάρκεια μουσικοχορευτικής εκδήλωσης, οπότε οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας, προχώρησαν στη σύλληψη της υπεύθυνης της διοργάνωσης της εκδήλωσης, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού μέθης ανήλικης.

Η ανήλικη έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα και αποχώρησε από το νοσοκομείο, συνοδεία της μητέρας της. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

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Πηγή: Epirusonline 

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