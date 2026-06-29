Ηράκλειο: Στα επείγοντα ανήλικη που κατέρρευσε ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του μπαρ

Άλλο ένα περιστατικό μέθης ανήλικου καταγράφηκε, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου μία 17χρονη κατέρρευσε ύστερα από έξοδο σε μπαρ και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής (28/6), όταν δύο ανήλικοι διασκέδασαν σε νυχτερινό κέντρο του Ηρακλείου. Σύμφωνα με τις αρχές, η ανήλικη βρισκόταν στο κατάστημα μαζί με άλλον έναν συνομήλικό της, όπου και φέρεται να τους σερβιρίστηκε αλκοόλ. Ξαφνικά η ανήλικη κατέρρευσε και χρειάστηκε να μεταφερθεί στα επείγοντα του νοσοκομείου για τις πρώτες βοήθειες. Η κατάσταση της υγείας της, ωστόσο, δεν εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με τη «Νέα Κρήτη», οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 50χρονου ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος κατηγορείται για παροχή αλκοόλ σε ανηλίκους, αλλά και για το γεγονός ότι επετράπη η είσοδός τους στο νυχτερινό κέντρο. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ., «συνελήφθη χθες (28.06.2026) στο Ηράκλειο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, 50χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για έκθεση και παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Προστασίας Ανηλίκων.

Ειδικότερα, συνελήφθη ο 50χρονος ως ιδιοκτήτης επιχείρησης κέντρου διασκέδασης, διότι επέτρεψε τη διάθεση και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών σε δύο ανήλικους ημεδαπούς (αγόρι- κορίτσι), με αποτέλεσμα τη μεταφορά της ανήλικης στο νοσοκομείο με συμπτώματα μέθης.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».