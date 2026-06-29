Φρίκη στη Φλόριντα: 40χρονος μαχαίρωσε 34 φορές τη σύντροφό του επειδή του ζήτησε να χωρίσουν

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Μια συγκλονιστική υπόθεση απόπειρας δολοφονίας συγκλονίζει τη Φλόριντα, όπου ένας 40χρονος συνελήφθη αφού επιτέθηκε με πρωτοφανή αγριότητα στη σύντροφό του.

Το άγριο έγκλημα, που παραλίγο να κοστίσει τη ζωή σε μια γυναίκα, εκτυλίχθηκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο, αμέσως μετά την απόφαση του θύματος να τερματίσει τη σχέση τους.

Το χρονικό της αιματηρής επίθεσης

Ο 40χρονος Λέισνιερ Μάουρι Γκαρσία συνελήφθη την Πέμπτη 25 Ιουνίου, με την κατηγορία της απόπειρας κακουργηματικής ανθρωποκτονίας με θανατηφόρο όπλο, σύμφωνα με τα αρχεία των φυλακών της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ που επικαλείται το περιοδικό People.

Η κατηγορία αφορά ένα περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή 21 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την βεβαίωση σύλληψης που εξασφάλισαν αμερικανικά ΜΜΕ, ο Γκαρσία και η σύντροφός του -τα στοιχεία της οποίας δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα- είχαν νοικιάσει ένα κατάλυμα μέσω Airbnb κοντά στην παραλία και σχεδίαζαν να πάνε για δείπνο σε ένα κοντινό εστιατόριο.

Κατά τη διάρκεια της εξόδου τους, η γυναίκα έλαβε ένα γραπτό μήνυμα από τον πατέρα του παιδιού της. Ο Γκαρσία είδε το μήνυμα, γεγονός που πυροδότησε έναν έντονο καβγά μεταξύ του ζευγαριού, ο οποίος τελικά οδήγησε τη γυναίκα στο να του ανακοινώσει ότι ήθελε να χωρίσουν.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, το ζευγάρι επέστρεψε στο Airbnb για να μαζέψει τα πράγματά του και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το αυτοκίνητό του.

Σε εκείνο το σημείο, ο Γκαρσία είπε στη γυναίκα ότι έπρεπε να ξαναμπεί στο κατάλυμα για να πάρει κάτι που είχε ξεχάσει. Όταν επέστρεψε στο όχημα, «επέμενε να καθίσει στο πίσω κάθισμα των επιβατών», μια κίνηση που η γυναίκα χαρακτήρισε στους αστυνομικούς ως «ασυνήθιστη».

«Χωρίς προειδοποίηση, [ο Γκαρσία] έβγαλε ένα μαχαίρι από το πίσω κάθισμα και ξεκίνησε να τη μαχαιρώνει πολλαπλές φορές από πίσω», αναφέρουν οι αρχές.

«Το θύμα δήλωσε ότι άνοιξε αμέσως την πόρτα του οδηγού σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από την επίθεση. Το θύμα βγήκε από το όχημα ενώ ικέτευε τον [Γκαρσία] να σταματήσει».

Συνολικά, η γυναίκα υπέστη 34 τραύματα από μαχαίρι σε όλο το πάνω μέρος του σώματός της, συμπεριλαμβανομένων 10 τραυμάτων στον λαιμό, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο για νοσηλεία.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο Γκαρσία για την περιποίηση εκδορών και κοψιμάτων στα χέρια του.

Η επιθετική συμπεριφορά του δράστη

Το θύμα ανέφερε στις αρχές ότι διατηρούσε σχέση με τον Γκαρσία από τον Δεκέμβριο του 2025.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση της αστυνομίας, η γυναίκα δήλωσε ότι είχε μια «γενικά καλή» σχέση μαζί του μέχρι εκείνο το σημείο, αλλά συμπλήρωσε πως «υπήρχαν περιπτώσεις» όπου εκείνος «γινόταν επιθετικός απέναντί της».

Η ίδια αποκάλυψε επίσης στους αστυνομικούς ότι κατά τη διάρκεια ενός «προηγούμενου χωρισμού» τους, ο οποίος είχε διάρκεια περίπου δύο μηνών, ο Γκαρσία «είχε επιχειρήσει να της επιτεθεί».

Ο Λέισνιερ Μάουρι Γκαρσία κρατείται αυτή τη στιγμή στο σωφρονιστικό κέντρο Turner Guilford Knight χωρίς δικαίωμα καταβολής εγγύησης.