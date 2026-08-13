ΠΑΟΚ: «Ανατροπή» με Κωνσταντέλια – Ταξίδεψε στις Βρυξέλλες για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ

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Αθλητισμός

ΠΑΟΚ, Ντιναμό Κιέβου, Γιάννης Κωνσταντέλιας
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Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στη σύνθεσή του θα παραταχθεί, τελικά, ο ΠΑΟΚ στη ρεβάνς κόντρα στην Άντερλεχτ για τον Γ’ Προκριματικό Γύρο του UEFA Europa League (13/8, 21:30 – «Κονστάντ Βάντεν Στοκ»).

Οι «ασπρόμαυροι» θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν την ήττα με 1-0 που είχαν γνωρίσει την περασμένη Πέμπτη (6/8) στην Τούμπα για να προκριθούν στα Play Off της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν την Καϊράτ Αλμάτι.

Λόγω προσωπικού προβλήματος, ο Κωνσταντέλιας δεν είχε ακολουθήσει την αποστολή του ΠΑΟΚ που είχε «πετάξει» το μεσημέρι της Τετάρτης (12/8) για τις Βρυξέλλες. Ωστόσο, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είχαν φροντίσει να κρατήσουν εισιτήρια σε επόμενες πτήσεις προκειμένου να μπορέσει να ταξιδέψει ο 23χρονος μεσοεπιθετικός εφόσον λυνόταν το πρόβλημα.

Όπερ κι εγένετο, με τον «Ντέλια» να θέτει τελικά εαυτόν στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι για το κρίσιμο ματς.

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