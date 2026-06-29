Βραβεία BET 2026: Η Τεγιάνα Τέιλορ «σάρωσε» και η Λορίν Χιλ αποθεώθηκε – Η λίστα των νικητών

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Μια λαμπερή βραδιά αφιερωμένη στην αριστεία και την πολιτιστική προσφορά της μαύρης κοινότητας εκτυλίχθηκε την Κυριακή 28 Ιουνίου στα βραβεία BET 2026.

Με τη Λορίν Χιλ να καθηλώνει το κοινό με μια αυθόρμητη εμφάνιση και την Τζάνετ Τζάκσον να προκαλεί δάκρυα συγκίνησης στη μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, Τεγιάνα Τέιλορ, η φετινή απονομή στο Peacock Theater του Λος Άντζελες χάρισε μερικές από τις πιο δυνατές τηλεοπτικές στιγμές της χρονιάς.

Η αποθέωση της Λορίν Χιλ

Η οκτώ φορές νικήτρια βραβείων Grammy, Λορίν Χιλ, τιμήθηκε με το βραβείο «Living Legend Icon Award», το οποίο αναγνωρίζει τους πρωτοπόρους των οποίων το έργο παραμένει πολιτιστικά απαραίτητο από γενιά σε γενιά.

SZA, Doechii, Queen Latifah, Common, Doja Cat, Tierra Whack, Lizzo, Rapsody, Selah (daughter of Lauryn Hill), Nas, and many other artists shared the stage to pay tribute to living legend Lauryn Hill at the 2026 BET Awards.#BetAwards pic.twitter.com/G53q3FNOJa — Restore World Order (@RW0Media) June 29, 2026



Την παρουσίασή της έκανε ο Ice Cube, ενώ ακολούθησε ένα 20λεπτο αφιέρωμα στην καριέρα της με εμφανίσεις από τους SZA, Doechii, Lizzo, Queen Latifah, Common, καθώς και τα παιδιά της, Σέλα και Ζάιον Μάρλεϊ, οι οποίοι ερμήνευσαν κομμάτια από τον εμβληματικό της κατάλογο.



Μετά την αποδοχή της τιμητικής διάκρισης, η Χιλ εξέπληξε το κοινό με μια αυθόρμητη ζωντανή ερμηνεία του κλασικού της κομματιού «Ex-Factor», ενώ έκλεισε το σόου με το «Everything Is Everything».

Στον λόγο της, ενθάρρυνε τους καλλιτέχνες να αγκαλιάσουν τα χαρίσματά τους και να παραμείνουν πιστοί στον σκοπό τους.

«Πολεμώ για εσάς. Και το να πολεμώ για εσάς σημαίνει ότι πολεμώ για τον εαυτό μου, σημαίνει ότι πολεμώ για τα παιδιά μου, σημαίνει ότι πολεμώ για την κοινότητά μου», δήλωσε.

Η δακρύβρεχτη έκπληξη της Τζάνετ Τζάκσον στην Τεγιάνα Τέιλορ

Η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς, Τεγιάνα Τέιλορ, η οποία απέσπασε το βραβείο «Icon of the Year Award», δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν είδε τη θρυλική Τζάνετ Τζάκσον να ανεβαίνει στη σκηνή για να της παραδώσει το βραβείο.

Παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο, η Τέιλορ δήλωσε: «Δεν μου είπαν ότι θα ερχόταν η Τζάνετ. Δεν θα υπήρχα χωρίς εσένα».

Παρουσιάζοντας το βραβείο, η Τζάκσον επαίνεσε την ακούραστη εργασιακή ηθική της Τέιλορ, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη νίκη της στις Χρυσές Σφαίρες (βραβείο Καλύτερου Β’ Γυναικείου Ρόλου) στην ταινία «One Battle After Another» και αποκαλώντας τα ταλέντα της «θεόσταλτα».

«Δούλεψα σκληρά για 20 χρόνια. Οπότε δεν αποδέχομαι αυτό που κέρδισα με αλαζονεία. Αποδέχομαι αυτό που κέρδισα με ευγνωμοσύνη», σημείωσε η Τέιλορ.

Οι υποψηφιότητες, οι τιμητικές διακρίσεις και οι εμφανίσεις

Οι υποψηφιότητες είχαν ανακοινωθεί από τον Μάιο, με την Cardi B να οδηγεί την κούρσα με έξι, ακολουθούμενη από τους Kendrick Lamar και Mariah the Scientist με πέντε.

Οι Doechii, Doja Cat, Clipse, Teyana Taylor, Olivia Dean και Latto είχαν από τέσσερις, ενώ μια σειρά καλλιτεχνών (Jill Scott, Kehlani, SZA κ.ά.) συγκέντρωσαν από τρεις υποψηφιότητες.

Congrats to this dynamic duo, Doechii and Sza, on their HER Award! Black girl magic ✨🖤 #BETAwards pic.twitter.com/iPfwpgstZk — BET (@BET) June 29, 2026



Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Σίλβια Ρόουν τιμήθηκε με το «Ultimate Icon Award».

Επίσης, το σόου τίμησε την κληρονομιά του αείμνηστου D’Angelo με ένα αφιέρωμα γεμάτο αστέρες, το οποίο άνοιξε με την εμφάνιση των τριών παιδιών του.

“To the world he was D’Angelo, to us he was just dad.” Michael, Imani, and Morocco reminded us tonight that behind the icon was simply — Dad. Rest easy, D’Angelo. 🖤 #BETAwards pic.twitter.com/K87jnd2koe — BET (@BET) June 29, 2026



Στη σκηνή των βραβείων εμφανίστηκαν ζωντανά οι Cardi B, Doechii, Queen Latifah, Common, Don Toliver, French Montana & Max B, Jill Scott, Kehlani, Rick Ross, Tems, T.I., The War and Treaty και kwn, ενώ η MC Lyte επέστρεψε στον ρόλο της εκφωνήτριας.

Η πλήρης λίστα των νικητών των BET Awards 2026