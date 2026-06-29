Πούτιν: «Περιμένει» τους Αμερικανούς στη Μόσχα όταν πάψουν να είναι επικεντρωμένοι στο Ιράν – «Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις»

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Σε μια προσπάθεια να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον, παρά το πρόσφατο ψυχρό κλίμα και την αυστηρή στάση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη Σύνοδο της G7, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίστηκε έτοιμος για τη συνέχεια των διμερών επαφών.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι «περιμένει» την άφιξη Αμερικανών διαπραγματευτών στη Μόσχα, εκτιμώντας ωστόσο ότι αυτό θα συμβεί μόλις η Ουάσινγκτον ολοκληρώσει τις διπλωματικές της προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.

Συνομιλίες στη Μόσχα

«Προσδοκούμε ότι μετά την ολοκλήρωση όλων των γεγονότων, αφού περάσει η ενεργός φάση στο ιρανικό μέτωπο, θα δούμε την άφιξη εκείνων των εκπροσώπων της αμερικανικής κυβέρνησης με τους οποίους έχουμε ήδη συναντηθεί επανειλημμένα στη Μόσχα», δήλωσε ο Πούτιν σε συνέντευξή του στον Ρώσο δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν.

Η συνέντευξη μεταδόθηκε από τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, ενώ ο Ζαρούμπιν τη δημοσίευσε επίσης στην πλατφόρμα Telegram.



«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και έτοιμοι να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Πούτιν απαντούσε σε ερώτηση σχετικά με την κατάσταση των ρωσοαμερικανικών σχέσεων μετά τη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει να «κλείσει μια συμφωνία με την Ουκρανία».

Η στάση του Τραμπ στη G7

Σημειώνεται ότι την περασμένη Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε πως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τα πηγαίνει καλά στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε αναφέρει πως ο Ζελένσκι δεν διέθετε τα κατάλληλα «χαρτιά» για να κερδίσει.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της Συνόδου της G7 στη Γαλλία, είπε πως σε διαφορετική περίπτωση η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να επιβάλει εκ νέου κυρώσεις που είχε αναστείλει.

Η στάση του ερμηνεύτηκε σε κάποιες πρωτεύουσες ως απρόσμενη αλλαγή στάσης του Ρεπουμπλικάνου υπέρ του Κιέβου.

Από την πλευρά της Μόσχας, το κλίμα δυσφορίας για τη μεταστροφή αυτή έγινε εμφανές τις προηγούμενες ημέρες.

Την περασμένη Τρίτη, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ έκρινε απευθυνόμενος σε ξένους διπλωμάτες στη Μόσχα, ότι η κυβέρνηση Τραμπ μοιάζει πλέον «να έχει εγκαταλείψει κάθε πρόσχημα περί ρόλου αμερόληπτου μεσολαβητή», και να έχει απεναντίας πάρει τον δρόμο της «κλιμάκωσης της πίεσης και των κυρώσεων στη Ρωσία».