Κύπρος: Με εγκαύματα στο σώμα τους τα δύο αγοράκια που έμειναν για ώρες στο αυτοκίνητο – Μυστήριο το πώς κλειδώθηκαν στο όχημα

Δύο αδέλφια, 8 και 10 ετών από τη Βουλγαρία, εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα τους στην Ξυλοφάγου της Κύπρου, με την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων να αναζητά μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό για να διαλευκάνει την υπόθεση. Τα παιδιά βρέθηκαν κλειδωμένα στο όχημα για ώρες, με εγκαύματα στα σώματά τους, ενώ ο πατέρας και η σύντροφός του συνελήφθησαν για αμέλεια.

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Διεθνή Νέα

Τραγωδία με δύο νεκρά παιδιά στην Κύπρο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο αγόρια ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο στην Ξυλοφάγου της Κύπρου, σε μια τραγωδία που συγκλονίζει.
  • Τα δύο αδέλφια από τη Βουλγαρία βρήκαν φρικτό θάνατο από ασφυξία, ενώ εντοπίστηκαν με εγκαύματα στα σώματά τους, υποδεικνύοντας ότι έμειναν για ώρες στο όχημα.
  • Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα και της μητριάς των παιδιών, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για ενδεχόμενη αμέλεια και θα παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου.

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Μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες αναζητεί η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο προκειμένου να ρίξει φως στην ασύλληπτη τραγωδία στην Ξυλοφάγου, όπου εντοπίστηκαν νεκρά δύο αγόρια ηλικίας 8 και 10 ετών.

Κύπρος: Τραγωδία με 2 παιδιά που εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο – Συνελήφθησαν ο πατέρας και η μητριά τους

Πρόκειται για δύο αδέλφια από τη Βουλγαρία, που βρήκαν φρικτό θάνατο, στο αυτοκίνητο του πατέρα τους στο οποίο βρέθηκαν κλειδωμένα χθες το απόγευμα. Τα δύο παιδιά έφτασαν στα μέσα Μαΐου στην Κύπρο, για να κάνουν διακοπές με τον πατέρα τους, που ζει και εργάζεται στην Κύπρο.

«Μας είπαν ότι το πρωί ο πατέρας σηκώθηκε και πήγε δουλειά, το ίδιο και η σύντροφός του και έμειναν μόνα τους στο σπίτι τα παιδιά. Μετά φαίνεται ότι μπήκαν στο αυτοκίνητο, κλειδώθηκαν και δεν μπορούσαν να βγουν και πέθαναν από ασφυξία», ανέφερε στο philenews o κοινοτάρχης Ξυλοφάγου, Γιώργος Ιουλιανός, σημειώνοντας πως πρόκειται από τις πιο μεγάλες τραγωδίες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην κοινότητα.

Κύπρος- νεκρά παιδιά

Έως χθες το βράδυ, πάντως, δεν είχε ξεκαθαρίσει πώς τα δύο αγόρια κλειδώθηκαν στο αυτοκίνητο, στο οποίο φαίνεται πως έμειναν για ώρες, με δεδομένο πως εντοπίστηκαν εγκαύματα στα σώματά τους. Το  αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε χωράφι που βρίσκεται δίπλα από την πολυκατοικία όπου διέμεναν ο πατέρας και η σύντροφός του. Πρώτος, σύμφωνα με μαρτυρίες, έφυγε για τη δουλειά ο πατέρας και έπειτα στις 8 το πρωί η σύντροφός του.

Τα παιδιά εντοπίστηκαν στο όχημα το απόγευμα και χρειάστηκε να σπάσουν τα παράθυρα του οχήματος για να μπορέσουν να τα απεγκλωβίσουν. Πλήρωμα ασθενοφόρου μετέβη στο σημείο και επιχείρησε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν αργά.

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα και της μητριάς των παιδιών, αφού θεωρούνται ύποπτοι για ενδεχόμενη αμέλεια.

Τόσο ο πατέρας των παιδιών, όσο και η μητριά τους, θα παρουσιαστούν σήμερα στις 11:00 ενώπιον του Δικαστηρίου.

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