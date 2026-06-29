Κύπρος: Με εγκαύματα στο σώμα τους τα δύο αγοράκια που έμειναν για ώρες στο αυτοκίνητο – Μυστήριο το πώς κλειδώθηκαν στο όχημα

Μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες αναζητεί η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο προκειμένου να ρίξει φως στην ασύλληπτη τραγωδία στην Ξυλοφάγου, όπου εντοπίστηκαν νεκρά δύο αγόρια ηλικίας 8 και 10 ετών.

Πρόκειται για δύο αδέλφια από τη Βουλγαρία, που βρήκαν φρικτό θάνατο, στο αυτοκίνητο του πατέρα τους στο οποίο βρέθηκαν κλειδωμένα χθες το απόγευμα. Τα δύο παιδιά έφτασαν στα μέσα Μαΐου στην Κύπρο, για να κάνουν διακοπές με τον πατέρα τους, που ζει και εργάζεται στην Κύπρο.

«Μας είπαν ότι το πρωί ο πατέρας σηκώθηκε και πήγε δουλειά, το ίδιο και η σύντροφός του και έμειναν μόνα τους στο σπίτι τα παιδιά. Μετά φαίνεται ότι μπήκαν στο αυτοκίνητο, κλειδώθηκαν και δεν μπορούσαν να βγουν και πέθαναν από ασφυξία», ανέφερε στο philenews o κοινοτάρχης Ξυλοφάγου, Γιώργος Ιουλιανός, σημειώνοντας πως πρόκειται από τις πιο μεγάλες τραγωδίες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην κοινότητα.

Έως χθες το βράδυ, πάντως, δεν είχε ξεκαθαρίσει πώς τα δύο αγόρια κλειδώθηκαν στο αυτοκίνητο, στο οποίο φαίνεται πως έμειναν για ώρες, με δεδομένο πως εντοπίστηκαν εγκαύματα στα σώματά τους. Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε χωράφι που βρίσκεται δίπλα από την πολυκατοικία όπου διέμεναν ο πατέρας και η σύντροφός του. Πρώτος, σύμφωνα με μαρτυρίες, έφυγε για τη δουλειά ο πατέρας και έπειτα στις 8 το πρωί η σύντροφός του.

Τα παιδιά εντοπίστηκαν στο όχημα το απόγευμα και χρειάστηκε να σπάσουν τα παράθυρα του οχήματος για να μπορέσουν να τα απεγκλωβίσουν. Πλήρωμα ασθενοφόρου μετέβη στο σημείο και επιχείρησε να παράσχει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν αργά.

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα και της μητριάς των παιδιών, αφού θεωρούνται ύποπτοι για ενδεχόμενη αμέλεια.

Τόσο ο πατέρας των παιδιών, όσο και η μητριά τους, θα παρουσιαστούν σήμερα στις 11:00 ενώπιον του Δικαστηρίου.