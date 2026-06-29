Τουρκία: 5.000 χορευτές έσπασαν Ρεκόρ Γκίνες με… ποντιακό χορό – Νέα πολιτιστική «επίθεση» από την Άγκυρα

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Σε μια ακόμη προσπάθεια διεθνούς οικειοποίησης στοιχείων της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς προχώρησε η Άγκυρα, διοργανώνοντας μια μαζική εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη. Με την καθοδήγηση της Τουρκικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Χορών, 5.000 χορευτές συγκεντρώθηκαν για να καταγράψουν ρεκόρ Γκίνες χορεύοντας τον παραδοσιακό χορό «Χορόν» (Horon) – ο οποίος δεν είναι άλλος από τον ιστορικό ποντιακό χορό Σέρρα.

Η κίνηση αυτή, που παρουσιάστηκε διεθνώς ως τμήμα της τουρκικής παράδοσης, προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον ποντιακό ελληνισμό.

Η εκδήλωση στην Κωνσταντινούπολη

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο χώρο εκδηλώσεων του Μάλτεπε, όπου 5.000 χορευτές με παραδοσιακές φορεσιές χόρεψαν ταυτόχρονα για περίπου 3 λεπτά, αποσπώντας την πιστοποίηση από την εκπρόσωπο του Ρεκόρ Γκίνες στην Τουρκία, Σέιντα Σουμπασί.

Το παρών έδωσε ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, ο οποίος έδωσε το σύνθημα της έναρξης και έσπευσε να μεταφέρει τα συγχαρητήρια του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δηλώνοντας με νόημα: «Είναι πρωταρχικό μας καθήκον να αγκαλιάσουμε οτιδήποτε μας ανήκει σε αυτά τα εδάφη και να το μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές».

#horonbizimdur GUINESS Rekoruna Maltepe etkinlik alanında girdi rengarenk bir görüntü oluştu. Tebrikler pic.twitter.com/XGol6KRpe8 — H.Tunahan (@BalcHilmi) June 28, 2026



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Χορών, Χουσείν Γκιουλέρ, χρησιμοποίησε σαφώς εθνικιστική ρητορική, συνδέοντας το ρεκόρ με την «κρατική και εθνική ενότητα» της Τουρκίας.

Με το σύνθημα «Ο Χορόν είναι δικός μας», ο Γκιουλέρ δήλωσε: «Προστατεύουμε τον πολιτισμό και το παρελθόν μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να λεηλατήσει τον πολιτισμό μας εδώ».

İstanbul’da 5 bin kişinin aynı anda horon oynamasıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girildi.

pic.twitter.com/P9lnuzbTqJ — Pusholder (@pusholder) June 28, 2026



Στην εκδήλωση συμμετείχε και η δήμαρχος του Μάλτεπε, Εσίν Κιοϊμέν, η οποία κατάγεται από τη Ρίζα του Πόντου, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη διεξαγωγή του εγχειρήματος στην περιοχή της.

İstanbul’da 5 bin kişilik horon ekibi Guinness Dünya Rekoru’nu kırmak için bir araya geldi. pic.twitter.com/nwVcVW8B86 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 28, 2026

Η ιστορική αλήθεια

Παρά τις τουρκικές απόπειρες να παρουσιαστεί ο χορός ως προϊόν της δικής τους «παραδοσιακής κληρονομιάς» στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, η ιστορική και πολιτισμική πραγματικότητα συνδέει τον χορό άρρηκτα με τον Ποντιακό Ελληνισμό.

Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία και πηγές, όπως το pontosworld.com, ο χορός Σέρρα είναι ο κατεξοχήν πολεμικός χορός των Ελλήνων του Πόντου, γνωστός και ως Λαζικόν ή Πυρρίχιος. Η ονομασία «Σέρρα» πιστεύεται ότι προέρχεται από τον ομώνυμο ποταμό που βρίσκεται δυτικά της Τραπεζούντας.

Οι γρήγορες, σπασμωδικές και πολεμικές κινήσεις του χορού αποτελούν την εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού Πυρρίχιου χορού.

Οι ρίζες του εντοπίζονται στην Κρήτη, συνδεόμενος με τον μύθο των Κουρητών, και ήδη από το 1250 π.Χ. ήταν διαδεδομένος στην ηπειρωτική Ελλάδα και τη Μικρά Ασία, με αναφορές ακόμη και στην Ιλιάδα του Ομήρου.

Σειρά παίρνει το… Ζεϊμπέκικο

Η πολιτιστική «επίθεση» της Άγκυρας, ωστόσο, δεν σταματά εδώ. Μετά τις γνωστές διεκδικήσεις για τον καφέ, τον μπακλαβά, το γιαούρτι, τον γύρο και τον πατσά, η Τουρκία βάζει πλέον στο στόχαστρο και την «πατρότητα» του ζεϊμπέκικου.

Όπως ανακοίνωσε επίσημα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Χουσείν Γκιουλέρ, ο επόμενος στόχος της Τουρκικής Ομοσπονδίας Λαϊκών Χορών είναι η διοργάνωση μιας ακόμη μεγαλύτερης φιέστας στην Σμύρνη την επόμενη χρονιά.

Στόχος τους είναι να συγκεντρώσουν 15.000 χορευτές για να σπάσουν το ρεκόρ Γκίνες στο ζεϊμπέκικο, επιχειρώντας να εμφανίσουν και αυτόν τον παραδοσιακό ελληνικό χορό ως τουρκικό πολιτιστικό προϊόν.