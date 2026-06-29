MasterChef: Οι τρεις σεφ ανανέωσαν με το Star – Όλες οι λεπτομέρειες για τον 11ο κύκλο

Οι τρεις σεφ του «MasterChef», Σωτήρης Κοντιζάς, Λεωνίδας Κουτσόπουλος και Πάνος Ιωαννίδης, ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους με το Star, παραμένοντας στην εκπομπή και για την επόμενη σεζόν. Το Star διατηρεί το μαγειρικό ριάλιτι στην prime time, ενώ το τρέιλερ για τον 11ο κύκλο έχει ήδη βγει στον αέρα, με πρεμιέρα τον Ιανουάριο.

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MasterChef 10 (1)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Και με τη βούλα στη συχνότητα του Star θα παραμείνουν οι τρεις σεφ του «MasterChef», μετά το φινάλε του 10ου κύκλου.
  • Οι Σωτήρης Κοντιζάς, Λεωνίδας Κουτσόπουλος και Πάνος Ιωαννίδης υπέγραψαν ανανέωση συμβολαίου με το Star, βαδίζοντας ολοταχώς για ρεκόρ ως οι μακροβιότεροι παρουσιαστές ριάλιτι.
  • Το Star διατηρεί την εκπομπή στην prime time του και για την επόμενη σεζόν, ενώ ήδη βγήκε στον αέρα το τρέιλερ συμμετοχών για το «MasterChef 11».

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Και με τη βούλα στη συχνότητα του Star θα παραμείνουν οι τρεις σεφ του «MasterChef», μετά το φινάλε του 10ου κύκλου.

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Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και ο Πάνος Ιωαννίδης υπέγραψαν την ανανέωση του συμβολαίου τους με το Star για την επόμενη σεζόν και προχωρούν ολοταχώς για… ρεκόρ ως οι μακροβιότεροι παρουσιαστές ριάλιτι.

Το Star διατηρεί την εκπομπή στην prime time του και για την επόμενη σεζόν, ενώ ήδη βγήκε στον αέρα το τρέιλερ συμμετοχών για το «MasterChef 11». Όπως κάθε χρόνο, το μαγειρικό ριάλιτι θα επιστρέψει στο δεύτερο μισό της σεζόν, με την πρεμιέρα του να τοποθετείται μέσα στον Ιανουάριο.

Πηγή: Reallife

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