MasterChef: Νικητής ο Πάνος Τελάλης – Κατέκτησε το έπαθλο των 100.000 ευρώ

Ο Πάνος Τελάλης αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του MasterChef 10 το βράδυ της Πέμπτης (25/6), στον τελικό που μεταδόθηκε ζωντανά από τη συχνότητα του Star. Ο διαγωνιζόμενος συγκέντρωσε 26 βαθμούς και κατέκτησε το έπαθλο των 100.000 ευρώ.

Ο Τάσος Παυλίδης συγκέντρωσε 25 βαθμούς και κατέλαβε τη δεύτερη θέση, κερδίζοντας 30.000 ευρώ. Οι δύο φιναλίστ ολοκλήρωσαν την πορεία τους στον διαγωνισμό μέσα από δύο απαιτητικές μαγειρικές δοκιμασίες, στις οποίες παρουσίασαν πιάτα υψηλών προδιαγραφών.

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Η ανακοίνωση του αποτελέσματος

Οι τρεις κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, ανακοίνωσαν το τελικό αποτέλεσμα μετά τη βαθμολόγηση των πιάτων από την κριτική επιτροπή και τους καλεσμένους σεφ. Η διαδικασία ολοκλήρωσε τον δέκατο κύκλο του διαγωνισμού μαγειρικής.

Ο 29χρονος Τάσος Παυλίδης, από τη Θεσσαλονίκη, ξεχώρισε στη διάρκεια του διαγωνισμού για την ψυχραιμία και τη σταθερότητά του. Ο ίδιος είχε περιγράψει τον εαυτό του ως «ήρεμη δύναμη», εξηγώντας ότι η εμπειρία του στις επαγγελματικές κουζίνες τον βοήθησε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την πίεση. Από την πρώτη ημέρα είχε δηλώσει ότι στόχος του ήταν να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στον διαγωνισμό, αποδεχόμενος κάθε νέα πρόκληση.

Απέναντί του βρέθηκε ο συνομήλικός του, Πάνος Τελάλης, ο οποίος ταξίδεψε από το Άμστερνταμ για να συμμετάσχει στο MasterChef. Ο ίδιος ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως bartender, ενώ η μαγειρική μπήκε αργότερα στη ζωή του και εξελίχθηκε σε επάγγελμα. Παρά το γεγονός ότι είχε δηλώσει πως είναι αγχώδης χαρακτήρας, είχε υποστηρίξει ότι οι κουζίνες τον έμαθαν να λειτουργεί με πειθαρχία, έχοντας από την αρχή ως βασικό στόχο τη νίκη.

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Στο τέλος του επεισοδίου, ο Σωτήρης Κοντιζάς ανανέωσε το ραντεβού με τους τηλεθεατές. «Δεν σταματάμε ποτέ», είπε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας ότι το MasterChef θα επιστρέψει με 11ο κύκλο.