Μάντσεστερ Σίτι: Συμφωνία-ρεκόρ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Έλιοτ Άντερσον

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Η Μάντσεστερ Σίτι συμφώνησε με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την απόκτηση του Έλιοτ Άντερσον, σε μία μεταγραφή που φέρεται να αποτελεί την ακριβότερη στην ιστορία της Premier League.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις. Η Νότιγχαμ είχε απορρίψει αρχικά πρόταση ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο η Μάντσεστερ Σίτι επανήλθε και έκλεισε το deal στα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Μεταγραφή-ρεκόρ στην Premier League

Το ποσό της συμφωνίας ξεπερνά οριακά τη μεταγραφή του Αλεξάντερ Ίσακ στη Λίβερπουλ, με τον Άντερσον να παίρνει πλέον τον τίτλο της ακριβότερης μεταγραφής στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Οι τυπικές διαδικασίες απομένουν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ο Άγγλος χαφ αναμένεται να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα και να ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ της Μάντσεστερ Σίτι.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ είχε αποκτήσει τον Άντερσον το 2024 από τη Νιούκαστλ, έναντι ποσού που έφτασε τα 41 εκατομμύρια ευρώ. Δύο χρόνια αργότερα, η αγγλική ομάδα ετοιμάζεται να τον παραχωρήσει στη Μάντσεστερ Σίτι με σχεδόν τριπλάσιο ποσό.

Τη φετινή περίοδο, ο 23χρονος μέσος κατέγραψε συνολικά 50 συμμετοχές με τη φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο απολογισμός του ήταν 4 γκολ και 5 ασίστ.