Πτώση ελικοπτέρου στη λίμνη Αώου: «Ο πιλότος το πάλεψε» – Βίντεο με τον χειριστή να βουτάει για να ελέγξει το βυθισμένο Bell

Πλήρη εικόνα για το πώς συνέβη το ατύχημα με το πυροσβεστικό ελικόπτερο το οποίο κατέπεσε την Πέμπτη (25/6) στη λίμνη Αώου, ενώ επιχειρούσε για την κατάσβεση φωτιάς στη Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά, έχει σχηματισθεί χάρη στα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, αλλά και στα βίντεο που διέρρευσαν στη δημοσιότητα.

Υπενθυμίζεται πώς το ελικόπτερο τύπου Bell 214B αναγκάστηκε να προχωρήσει σε βαριά προσθαλάσσωση στην τεχνητή λίμνη Αώου, αργά το μεσημέρι της Πέμπτης. Το ελικόπτερο, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πετούσε σε πολύ χαμηλό ύψος κατά τη διαδικασία της υδροληψίας, όταν παρουσίασε πρόβλημα ισχύος στον κινητήρα, που βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Ο χειριστής, αντιλαμβανόμενος το πρόβλημα, απελευθέρωσε το νερό που είχε συλλέξει και προσπάθησε να επαναφέρει το ελικόπτερο σε ασφαλές ύψος. Ωστόσο δεν τα κατάφερε και το εναέριο όχημα προσέκρουσε βίαια στην επιφάνεια της λίμνης. «Ο πιλότος το πάλεψε και έπεσε μέσα. Το ελικόπτερο ήταν μέσα στο νερό και δούλευε για τουλάχιστον τρία λεπτά», σύμφωνα με μαρτυρίες.

Αν και τα αίτια της πτώσης δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, μία πρώτη εκτίμηση που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση αναφέρει πιθανή μηχανική βλάβη.

Οι δύο επιβαίνοντες, ο χειριστής και ο σύνδεσμος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως την άτρακτο και να βγουν κολυμπώντας στη στεριά. Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στην περιοχή έσπευσαν να τους βοηθήσουν, ενώ ενημερώθηκε άμεσα το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.

Ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, με πυροσβεστικά οχήματα, διασώστες και ασθενοφόρα να φτάνουν στο σημείο. Οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μετσόβου και στη συνέχεια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρουν μόνο ελαφρά τραύματα και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Παραμένουν υπό ιατρική παρακολούθηση και υποβάλλονται στις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις.

Βίντεο από την στιγμή του ατυχήματος

Ο χειριστής βουτάει και ελέγχει το βυθισμένο Bell

Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο που έχει τραβηχθεί λίγο μετά την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Σε αυτό έχει καταγραφεί ο πιλότος να βγαίνει στην επιφάνεια της θάλασσας, έχοντας απεγκλωβιστεί μόνος του από το ελικόπτερο, λίγα μόλις λεπτά μετά την πτώση του στο νερό.

Στη συνέχεια βουτά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, ώστε να ελέγξει την κατάστασή του σκάφους. Μετά, βγαίνει στην επιφάνεια και έχοντας το νερό στο ύψος του στήθους του παρατηρεί το ελικόπτερο τύπου Bell.

Εν τω μεταξύ, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης της ατράκτου. Σκάφη της Πυροσβεστικής και της 5ης ΕΜΑΚ πραγματοποιούν έρευνες στη λίμνη, ενώ από αέρος συνδράμει και δεύτερο ελικόπτερο, το οποίο κατευθύνει τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή.

Η διάσωση των δύο πιλότων

Σε άλλο βίντεο φαίνονται οι δύο πιλότοι, οι οποίοι πλέον είναι στη στεριά, έχοντας βγει από το νερό, να παραλαμβάνονται από ασθενοφόρα που έχουν φτάσει στο σημείο. Οι δύο χειριστές, κυβερνήτης και συγκυβερνήτης μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων.

Σε πλάνα από το νοσοκομείο, φαίνονται πάλι οι δύο χειριστές πάνω σε φορεία.

Συντρίμμια του ελικοπτέρου έχουν διασκορπιστεί σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το σημείο της πρόσκρουσης, ενώ τμήμα του έλικα έχει εντοπιστεί στην ακτή. Παράλληλα, στην επιφάνεια της λίμνης παρατηρούνται ίχνη καυσίμων και άλλων υγρών που προέρχονται από το εναέριο μέσο.

Για τον λόγο αυτό έχει κινητοποιηθεί εξειδικευμένη εταιρεία απορρύπανσης, η οποία αναμένεται να τοποθετήσει ειδικά πλωτά φράγματα γύρω από το σημείο όπου βυθίστηκε το ελικόπτερο. Στόχος είναι να περιοριστεί τυχόν διαρροή καυσίμων, λιπαντικών και άλλων ουσιών, καθώς το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από τα Ιωάννινα με σημαντική ποσότητα καυσίμων για να συμμετάσχει στην επιχείρηση πυρόσβεσης.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από τα δύο μέλη του πληρώματος στο πλαίσιο της έρευνας. Παράλληλα, θα ακολουθήσει η επιχείρηση ανέλκυσης του ελικοπτέρου από τον βυθό της τεχνητής λίμνης Αώου, προκειμένου να εξεταστούν όλα τα δεδομένα που οδήγησαν στο περιστατικό.

Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε σε τηλεοπτικό σταθμό τη στιγμή της πτώσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη λίμνη Αώου στο Μέτσοβο. Ο ίδιος μάλιστα κατέγραψε σε βίντεο το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης υδροληψίας για την κατάσβεση της φωτιάς στα Γρεβενά.

Όπως ανέφερε στο Mega και στην εκπομπή Live News, το ελικόπτερο φάνηκε να αντιμετωπίζει δυσκολία στην απογείωση από την επιφάνεια της λίμνης, πριν χάσει ύψος και καταλήξει στο νερό.

Όπως είπε αρχικά ο κ. Σπανδονίδης ήταν με έναν φίλο του και τραβούσε ένα βίντεο τη λίμνη για να το ανεβάσει στο Instagram και βλέπει το ελικόπτερο.

«Βλέπω το ελικόπτερο ενώ είναι ήδη από πάνω μας, τραβάω κοντινά πλάνα, και το βλέπω να κάνει υδροληψία. Σε κάποια φάση βλέπω ότι αδειάζει τις δεξαμενές και φωνάζω στον φίλο μου, “ρε υπάρχει πρόβλημα, κάτι συμβαίνει δεν μπορεί να πάρει ύψος. Δεν μπορεί να κάνει τόση ώρα να γεμίσει. Κι εκεί έγινε το τραγικό. Μπήκε η ουρά μέσα στο νερό, έχασε ύψος, προσπάθησαν να το σηκώσουν, ίσως είδα να βγαίνουν οι πιλότοι, δεν μπορώ να καταλάβω, χτυπάνε οι έλικες μέσα στο νερό, γίνεται έκρηξη κι εκεί βυθίζεται.»

«Τραβούσα το βίντεο και φωνάζω στον φίλο μου να πάρει την αστυνομία για να μην κόψω το βίντεο, να υπάρχει όλο το πλάνο τι ακριβώς συνέβη. Πήραμε το αυτοκίνητο, τρέξαμε, ο φίλος μου είναι από το Ανθοχώρι, γνωρίζει πολύ καλά την περιοχή και πήγαμε απέναντι, χωριστήκαμε με τα σκυλιά μας να τους βρούμε. Εγώ δεν κατάφερα να τους βρω, απλά σε δέκα λεπτά είδα κάποιους να είναι πάνω σε ένα νησάκι, τους φώναζε, δεν με ακούγανε, παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία, δίνω ακριβείς συντεταγμένες και εσάς.»

Η αστυνομία ήρθε στα 7-10 λεπτά μετά την πτώση, ήρθε η πυροσβεστική και δεν κατέστη δυνατόν να ρθούνε η ΕΜΑΚ από τα Γιάννενα. Δεν μπορούσε να έρθει η ΕΜΑΚ (εγκαίρως).»