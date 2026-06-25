«Μιλούσαν» με τις ζωγραφιές: Ανακαλύφθηκε κρυφή «γραμματική» σε παλαιολιθικά σπήλαια

Για γενιές ολόκληρες, οι προϊστορικές βραχογραφίες στα βάθη των σπηλαίων θεωρούνταν από πολλούς ως απλά, αυθόρμητα σχέδια των πρώτων ανθρώπων.

Μια νέα, πρωτοποριακή επιστημονική μελέτη όμως έρχεται να ανατρέψει πλήρως αυτή την εικόνα, αποδεικνύοντας ότι η παλαιολιθική τέχνη κρύβει πίσω της έναν βαθύ συλλογικό προγραμματισμό.

Όπως αποκαλύπτεται, οι μακρινοί μας πρόγονοι δεν ζωγράφιζαν στην τύχη, αλλά ακολουθούσαν κανόνες που θυμίζουν μια δομημένη γλώσσα επικοινωνίας.

Μια ανάλυση περισσότερων από 500 μορφών από εννέα σπήλαια της Μαγδαλένιας περιόδου αποκαλύπτει μοτίβα συσχέτισης, ιεραρχίας και προσανατολισμού που φανερώνουν μια οργανωμένη συμβολική δομή, συγκρίσιμη με ένα σύστημα επικοινωνίας.

Για δεκαετίες, οι αρχαιολόγοι διαφωνούσαν για το αν οι ζωγραφιές και τα χαρακτικά που άφησαν οι πρόγονοί μας στα τοιχώματα των σπηλαίων ήταν απλώς μεμονωμένες πράξεις, γεννημένες από μαγεία ή δεισιδαιμονία, ή αν αντίθετα ανταποκρίνονταν σε ένα οργανωμένο σύστημα επικοινωνίας, κάτι ανάλογο με μια εικονογραφική γλώσσα.

Μαθηματικά και στατιστική αποκωδικοποιούν την προϊστορική τέχνη

Μια νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Archaeological Method and Theory, μόλις προσέφερε στέρεες αποδείξεις υπέρ αυτής της δεύτερης εκδοχής.

Αξιοποιώντας τεχνικές ανάλυσης δικτύων, μαθηματικά και προηγμένη στατιστική, ο ερευνητής Ινιάκι Ιντσαούρμπε (Iñaki Intxaurbe), από το Πανεπιστήμιο της Χώρας των Βάσκων και το Πανεπιστήμιο του Μπορντό, ανέλυσε ένα σύνολο περισσότερων από 500 μορφών από εννέα σπήλαια στην περιοχή του Βισκαϊκού Κόλπου (μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας), οι οποίες ανήκουν όλες στη Μαγδαλένια περίοδο (πριν από 18.500 έως 14.000 χρόνια).

Το συμπέρασμα είναι ότι η οργάνωση αυτής της τέχνης των τοιχωμάτων δεν είναι τυχαία, αλλά ακολουθεί επαναλαμβανόμενα μοτίβα, ιεραρχίες και τυπικές συμβάσεις που υποδεικνύουν την ύπαρξη μιας αυθεντικής γραφικής «γραμματικής».

Η μελέτη δεν επιδιώκει να αποκρυπτογραφήσει το νόημα των συμβόλων (αυτό θα αποτελούσε καθαρή εικασία), αλλά μάλλον να ξεδιαλύνει τους εσωτερικούς κανόνες που διέπουν τον συνδυασμό και την κατανομή τους.

Η προσέγγιση αυτή είναι καινοτόμα διότι, αντί να ερμηνεύει κάθε μορφή μεμονωμένα, τις αντιμετωπίζει ως στοιχεία ενός δικτύου, αναλύοντας ποια θέματα εμφανίζονται μαζί στο ίδιο «πάνελ» ή συνθετική ενότητα, πόσο συχνά, και ποιες ιεραρχικές σχέσεις εγκαθίστανται μεταξύ τους.

Το πρόβλημα των παραδοσιακών ερμηνειών

Η μελέτη ξεκινά υπενθυμίζοντας ότι οι πρώτες ερμηνείες της παλαιολιθικής τέχνης, στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, έτειναν να είναι χρησιμοθηρικές ή μαγικές: Θεωρούνταν ότι τα ζώα απεικονίζονταν επειδή αποτελούσαν θηράματα.

Ωστόσο, τα αρχαιοζωολογικά στοιχεία έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει σαφής αντιστοιχία ανάμεσα στα ζώα που απεικονίζονται και σε εκείνα που πραγματικά καταναλώνονταν.

Αργότερα, στα μέσα του 20ού αιώνα, μελετητές όπως ο Αντρέ Λερουά-Γκουράν (André Leroi-Gourhan) πρότειναν ότι η τέχνη των σπηλαίων ήταν ένα δομημένο σύστημα, με δυαδική οργάνωση (για παράδειγμα, άλογο εναντίον βίσωνα) και ρυθμισμένη χωρική κατανομή. Ωστόσο, τα μοντέλα αυτά επικρίθηκαν για την έλλειψη στατιστικής αυστηρότητας και την υποκειμενικότητα στον ορισμό ενοτήτων όπως τα «πάνελ».

Η παρούσα εργασία αντιμετωπίζει αυτούς τους περιορισμούς με μια διαφανή, αναπαραγώγιμη μεθοδολογία που βασίζεται σε ανοιχτά δεδομένα. Όλος ο κώδικας και τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε ένα δημόσιο αποθετήριο στο GitHub, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε ερευνητή να επαληθεύσει ή να αναπαράγει τα αποτελέσματα.

Εννέα σπήλαια που φιλοξενούν 500 μορφές

Το αναλυθέν σύνολο προέρχεται από εννέα σπήλαια με διακόσμηση της Μαγδαλένιας περιόδου: Σαντιμαμίνιε (Santimamiñe), Λουμεντσά (Lumentxa), Ατσούρα (Atxurra), Εκάιν (Ekain), Αλτσέρι (Altxerri), Αϊτσμπιτάρτε IV (Aitzbitarte IV), Αϊτσμπιτάρτε V (Aitzbitarte V), Αλκέρντι 1 (Alkerdi 1) στην Ισπανία και Ετσεμπέρι (Etxeberri) στη Γαλλία.

Τα σπήλαια βρίσκονται σε ένα φυσικό πέρασμα μεταξύ της Ιβηρικής Χερσονήσου και της ευρωπαϊκής ηπείρου, μια περιοχή με μεγάλη πολιτισμική συνοχή κατά την Ύστερη Παλαιολιθική περίοδο.

Το σύνολο περιλαμβάνει όχι μόνο ζώα (βίσωνες, άλογα, αγριοκάτσικα, ελάφια, ταράνδους, ψάρια, πουλιά κ.λπ.), αλλά και ανθρωπόμορφες φιγούρες, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία μη αναπαραστατικών συμβόλων: Κουκκίδες, διπλές γραμμές, ελικοειδείς γραμμές, ορθογώνια, βέλη, σχήματα V, σταυρούς και ένα πιθανό κλειδόμορφο σύμβολο.

Πολύ απλά ή απροσδιόριστα σημάδια αποκλείστηκαν όταν δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί σαφής εκφραστική πρόθεση. Από τις περισσότερες από 500 μορφές —που αντιπροσωπεύουν το 67.93% του συνόλου των καταγεγραμμένων ζωόμορφων και ανθρωπόμορφων αναπαραστάσεων στην περιοχή— τέσσερα από τα σπήλαια που αναλύθηκαν ανακαλύφθηκαν μετά το 2010, προσθέτοντας περισσότερες από 168 προηγουμένως άγνωστες μορφές.

Οι συγγραφείς πραγματοποίησαν εξαντλητική γεωαρχαιολογική και ταφονομική τεκμηρίωση (μελέτη των διαδικασιών αλλοίωσης και συντήρησης), χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως η τρισδιάστατη (3D) σάρωση λέιζερ, η φωτογραμμετρία και τα συστήματα παγκόσμιου εντοπισμού θέσης.

Αυτό επέτρεψε να αξιολογηθεί ποια τμήματα του αρχικού αρχείου έχουν χαθεί και να διορθωθούν πιθανές αποκλίσεις. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι στο σπήλαιο Αϊτσμπιτάρτε IV (Aitzbitarte IV) έχουν χαθεί ολόκληροι τομείς, αλλά τα διατηρημένα πάνελ είναι αξιόπιστα.

Στο Σαντιμαμίνιε (Santimamiñe), ορισμένες επιφάνειες έχουν υποστεί μερικές απώλειες, αλλά το σύνολο θεωρείται ένας καλός δείκτης του αρχικού.

Αυτή η προσεκτική αξιολόγηση της διατήρησης είναι κρίσιμη για να αποφευχθεί η ερμηνεία ως πολιτισμικό μοτίβο αυτού που στην πραγματικότητα είναι ένα κενό προκληθέν από τη διάβρωση.

Η μέθοδος: Δίκτυα συνύπαρξης και στατιστική

Η ανάλυση βασίζεται στη δημιουργία δικτύων συνύπαρξης σε επίπεδο πάνελ. Δηλαδή, ένα «πάνελ» ορίζεται ως μια συνθετική ενότητα (ένας τοίχος, ένα σύνολο μορφών που φαίνεται να σχηματίζουν μια σκηνή) και το ερώτημα είναι: ποια θέματα εμφανίζονται μαζί στο ίδιο πάνελ;

Για παράδειγμα, τείνει ο βίσωνας να εμφανίζεται μαζί με το άλογο; Το αγριοκάτσικο με το ελάφι; Με ποια ζώα συνδέονται τα μη αναπαραστατικά σύμβολα;

Χρησιμοποιούνται δύο είδη μετρήσεων.

Δυαδική συνύπαρξη : καταγράφει απλώς αν δύο θέματα εμφανίζονται ή όχι στο ίδιο πάνελ, ανεξάρτητα από το πόσες φορές επαναλαμβάνεται το καθένα. Αυτό εμποδίζει τα πολύ συχνά μοτίβα από το να παραμορφώσουν τα αποτελέσματα.

: καταγράφει απλώς αν δύο θέματα εμφανίζονται ή όχι στο ίδιο πάνελ, ανεξάρτητα από το πόσες φορές επαναλαμβάνεται το καθένα. Αυτό εμποδίζει τα πολύ συχνά μοτίβα από το να παραμορφώσουν τα αποτελέσματα. Σταθμισμένη συνύπαρξη: λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των φορών που επαναλαμβάνεται κάθε θέμα μέσα στο πάνελ, αποδίδοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στις επαναλαμβανόμενες συσχετίσεις.

Επιπλέον, τα αποτελέσματα εξομαλύνονται με τον δείκτη Jaccard, ένα μέτρο που προσαρμόζει την ομοιότητα λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική συχνότητα κάθε θέματος, έτσι ώστε ένα πολύ κοινό θέμα να μην εμφανίζεται τεχνητά συνδεδεμένο με όλα τα άλλα.

Από αυτούς τους πίνακες συνύπαρξης, ο ερευνητής κατασκευάζει γραφήματα (δίκτυα) όπου οι κόμβοι είναι τα θέματα (βίσωνας, άλογο κ.λπ.) και οι σύνδεσμοι αντιπροσωπεύουν τη δύναμη της συσχέτισής τους.

Στη συνέχεια, εφαρμόζονται φίλτρα για την εξάλειψη των αδύναμων συνδέσεων και οι ιεραρχικές δομές υπολογίζονται με τη χρήση ενός ελάχιστου συνδετικού δένδρου (MST), το οποίο εξάγει τον «σκελετό» του δικτύου, αναδεικνύοντας τις πιο ουσιαστικές και ιεραρχικές σχέσεις.

υπολογίζονται με τη χρήση ενός ελάχιστου συνδετικού δένδρου (MST), το οποίο εξάγει τον «σκελετό» του δικτύου, αναδεικνύοντας τις πιο ουσιαστικές και ιεραρχικές σχέσεις. Παράλληλα, δημιουργούνται διμερή δίκτυα που συνδέουν τα πάνελ με τα θέματα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς κατανέμονται τα μοτίβα μεταξύ των διαφορετικών συνθετικών ενοτήτων.

Τέλος, αναλύονται τυπικές μεταβλητές όπως ο προσανατολισμός (στραμμένες προς τα αριστερά ή τα δεξιά) και η κλίση (οριζόντια, κατακόρυφη, πλάγια, ανεστραμμένη) των μορφών, προκειμένου να επαληθευτεί αν ακολουθούν και αυτές μη τυχαία μοτίβα.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα δίκτυα συνύπαρξης, τόσο τα σταθμισμένα ως προς τη συχνότητα όσο και τα εξομαλυμένα με τον δείκτη Jaccard, παρουσιάζουν μια πολύ παρόμοια τοπολογία.

Αυτό υποδεικνύει ότι η δομή που παρατηρείται δεν είναι τεχνητό παράγωγο της αφθονίας ορισμένων μοτίβων, αλλά ένα πραγματικό πρότυπο συσχέτισης.

Δύο σαφώς διακριτές ομάδες θεμάτων

Παρατηρώντας το πλήρες δίκτυο, χωρίς φιλτράρισμα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι μορφές ομαδοποιούνται σε δύο μεγάλα σύνολα. Από τη μία πλευρά, ο Πόλος 1, ο οποίος σχηματίζεται από τα μεγάλα φυτοφάγα ζώα: τον βίσωνα, το άλογο, το αγριοκάτσικο και μορφές που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν με ασφάλεια.

Τα ζώα αυτά είναι τα πλέον συνδεδεμένα: εμφανίζονται επανειλημμένα δίπλα σε άλλα μοτίβα και λειτουργούν ως τα κέντρα των συνθέσεων. Δεν είναι απλώς τα πολυπληθέστερα, αλλά οι κύριοι οργανωτές.

Η σημασία τους διατηρείται ακόμη και όταν οι υπολογισμοί προσαρμόζονται ώστε να εμποδίζεται η παραμόρφωση των αποτελεσμάτων από τα πολύ συχνά θέματα. Από την άλλη πλευρά, ο Πόλος 2 συγκεντρώνει αφηρημένα σύμβολα (κουκκίδες, γραμμές, βέλη) και λιγότερο κοινά ζώα, όπως ψάρια, πουλιά, ταράνδους ή σάιγκες (είδος αντιλόπης).

Αυτά τα μοτίβα έχουν λιγότερες ισχυρές συνδέσεις, αλλά διατηρούν πολλούς αδύναμους συνδέσμους. Ο ρόλος τους είναι πιο δευτερεύων: δεν αποτελούν τον άξονα, αλλά βοηθούν στη διαφοροποίηση ή τη συμπλήρωση των συνθέσεων όπου κυριαρχούν τα μεγάλα φυτοφάγα. Λειτουργούν σαν τους προσδιορισμούς μιας πρότασης, τροποποιώντας το νόημα χωρίς να αποτελούν το κύριο υποκείμενο.

Επειδή το πλήρες δίκτυο ήταν πολύ πυκνό και δύσκολο να ερμηνευτεί, οι ερευνητές εφάρμοσαν ένα φίλτρο: κράτησαν μόνο τις συσχετίσεις που εμφανίζονταν σε τουλάχιστον τρία διαφορετικά πάνελ και με επαρκή ισχύ ομοιότητας. Αυτό ξεκαθάρισε τη δομή. Ο κεντρικός πυρήνας παραμένει ο ίδιος:

Βίσωνας, άλογο, αγριοκάτσικο και απροσδιόριστες μορφές. Επιπλέον, αναδύεται μια υποδομή γύρω από το αγριοκάτσικο, η οποία το συνδέει με το ελάφι και το ζαρκάδι, που εμφανίζονται μαζί συχνά. Αυτό δείχνει ότι ακόμη και όταν αφαιρούνται οι πιο αδύναμες συνδέσεις, τα μεγάλα φυτοφάγα παραμένουν η καρδιά του συστήματος.

Ιεραρχία: Ο βίσωνας, ο βασιλιάς του σπηλαίου

Για να προσδιορίσουν ποιο θέμα ήταν το πιο σημαντικό, οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν ένα εργαλείο που ονομάζεται «ελάχιστο συνδετικό δένδρο» (minimum spanning tree).

Αυτή η μέθοδος αφαιρεί όλες τις περιττές συνδέσεις και αφήνει μόνο τις βασικές γραμμές που κρατούν το δίκτυο ενωμένο, σαν σκελετό, αποκαλύπτοντας σχέσεις εξάρτησης και ιεραρχίας. Το αποτέλεσμα δείχνει ότι ο βίσωνας κατέχει την υψηλότερη θέση, αποτελώντας τον κεντρικό κόμβο από τον οποίο εξαρτώνται όλα τα υπόλοιπα στοιχεία.

Από τον βίσωνα εκτείνονται δύο μεγάλοι κλάδοι. Ο ένας τον συνδέει με το αγριοκάτσικο και, μέσω αυτού, με το ελάφι, το ζαρκάδι και τον τάρανδο.Ο άλλος κλάδος τον συνδέει με το άλογο και, μέσω του αλόγου, με σύμβολα όπως οι κουκκίδες. Οι απροσδιόριστες μορφές κατέχουν μια ενδιάμεση θέση, λειτουργώντας σαν γέφυρα ανάμεσα στον βίσωνα και τα αφηρημένα σύμβολα.

Αυτό είναι το κλειδί: αν και στο φιλτραρισμένο δίκτυο το αγριοκάτσικο φαινόταν πολύ σημαντικό, όταν αφαιρούνται οι περιττές συνδέσεις, ο βίσωνας αναδεικνύεται ως ο πραγματικός δομικός οργανωτής.

Αυτό το μοτίβο συμπίπτει με όσα έχουν παρατηρηθεί σε άλλες περιοχές της Μαγδαλένιας τέχνης, τόσο στην περιοχή της Κανταβρίας όσο και στα Πυρηναία.

Τα διμερή μοντέλα, τα οποία συνδέουν τα πάνελ με τα θέματα, αποκαλύπτουν ότι η δομή λειτουργεί σε δύο συμπληρωματικά επίπεδα. Το πρώτο είναι η συνδυαστική λογική: ποια θέματα επιλέγονται για να εμφανιστούν μαζί σε ένα πάνελ. Το δεύτερο είναι η συγκέντρωση: πόσο πολύ επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο μέσα σε αυτό το πάνελ.

Η σύγκριση ενός μοντέλου που καταγράφει μόνο την παρουσία (ναι/όχι) με ένα άλλο που λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των επαναλήψεων δείχνει ότι η επανάληψη αλλάζει την ένταση, αλλά όχι τη βασική δομή.

Δηλαδή, ένα πάνελ μπορεί να έχει έναν βίσωνα ή πέντε, αλλά η απόφαση να τοποθετηθεί ένας βίσωνας μαζί με ένα άλογο παραμένει η ίδια. Αυτό υποδηλώνει ότι υπήρχε μια υποβόσκουσα «γραμματική» και ότι οι μορφές μπορούσαν να τονιστούν μέσω της επανάληψης.

Ένα αξιοπερίεργο στοιχείο είναι η περιθωριοποίηση των σεξουαλικών μοτίβων, όπως αιδοία (vulvas), καθώς και των ανθρώπινων μορφών. Τα αιδοία εμφανίζονται μόνο σε ένα πάνελ στο σπήλαιο Αϊτσμπιτάρτε IV (Aitzbitarte IV), το οποίο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά σε αυτό το θέμα, και παραμένουν απομονωμένοι στο δίκτυο.

Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται σε ένα πολιτισμικό ταμπού στην περιοχή της Κανταβρίας κατά τη Μαγδαλένια περίοδο, ή στο γεγονός ότι αυτές οι μορφές είναι τόσο απλές που μερικές φορές δεν αναγνωρίζονται.

Ο ερευνητής σημειώνει ότι ορισμένες απροσδιόριστες μορφές θα μπορούσαν να είναι ανθρωπόμορφες, ενώ ακόμη και κάποιοι βίσωνες φαίνεται να έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Επομένως, η φαινομενική σπανιότητά τους ίσως αποτελεί πρόβλημα ταξινόμησης και όχι απλώς πολιτισμική επιλογή.

Προσανατολισμός και κλίση: Κάθε ζώο έχει τη στάση του

Η μελέτη ανέλυσε επίσης προς τα πού είναι στραμμένες οι μορφές και ποια είναι η κλίση τους.

Σε γενικές γραμμές, ο προσανατολισμός δεν είναι τυχαίος: υπάρχει μια στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο θέμα και στο αν αυτό κοιτάζει προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Συγκεκριμένα, οι βίσωνες και τα αγριοκάτσικα τείνουν να είναι στραμμένα περισσότερο προς τα αριστερά, ενώ τα άλογα τείνουν να κοιτούν προς τα δεξιά.

Παρόλο που αυτή η τάση δεν είναι αρκετά ισχυρή ώστε να επιβεβαιωθεί με απόλυτη βεβαιότητα μετά τις στατιστικές προσαρμογές, συμπίπτει με τα ευρήματα άλλων μελετών.

Επίσης, ελέγχθηκε αν τα άλογα τοποθετούνταν αντικριστά με άλλα ζώα (σε θέση αντιπαράθεσης). Η απάντηση είναι αρνητική: τα άλογα τείνουν να ευθυγραμμίζονται προς την ίδια κατεύθυνση και όχι να κοιτάζονται μεταξύ τους.

Όσον αφορά την κλίση, υπάρχουν εξίσου συγκεκριμένα μοτίβα. Τα άλογα εμφανίζονται κυρίως σε οριζόντια θέση και πολύ σπάνια σε κατακόρυφη ή πλάγια. Οι βίσωνες, αντίθετα, παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποικιλία: εμφανίζονται λιγότερο οριζόντια και περισσότερο σε πλάγια ή κατακόρυφη θέση.

Οι ανθρώπινες και οι σχηματοποιημένες γυναικείες μορφές τείνουν να είναι κατακόρυφες. Όλα αυτά δείχνουν ότι η θεματική ιεραρχία εκφράζεται όχι μόνο στις συσχετίσεις μεταξύ των ζώων, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται στον τοίχο.

Το να σχεδιάσεις έναν βίσωνα δεν είναι το ίδιο με το να σχεδιάσεις ένα άλογο: Ο προσανατολισμός και η στάση του σώματός του αλλάζουν, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπήρχαν πολύ συγκεκριμένες τυπικές συμβάσεις για κάθε θέμα.

Ωστόσο, ο συγγραφέας τονίζει ότι αυτές οι αλλαγές δεν αλλοιώνουν τη συνολική δομή. Το σύστημα συνύπαρξης παραμένει υπό την κυριαρχία της ίδιας ομάδας μεγάλων φυτοφάγων ζώων: Tου βίσωνα, του αλόγου και του αγριοκάτσικου.

Αυτό που μεταβάλλεται είναι η σχετική τους σειρά, αλλά ο τριαδικός πυρήνας παραμένει σταθερός σε όλες τις δοκιμές. Αυτό υποδεικνύει ότι η γενική δομή είναι εύρωστη, ακόμη και αν η εσωτερική της ιεραρχία παρουσιάζει ευελιξία.

Συμπέρασμα: Μια κοινή και ευέλικτη γραμματική

Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η τέχνη των τοιχωμάτων της Μαγδαλένιας περιόδου στην περιοχή του Βισκαϊκού Κόλπου δεν είναι τυχαία. Όπως αναφέρει αυτολεξεί ο συγγραφέας:

«Οι αναλύσεις που παρουσιάζονται σε αυτή τη μελέτη παρέχουν συγκλίνουσες και στέρεες αποδείξεις ότι η χωρική και θεματική οργάνωση της μαγδαλένιας τέχνης των τοιχωμάτων κατά μήκος του άξονα του Βισκαϊκού Κόλπου δεν είναι τυχαία». Προσθέτει: «Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δικτύων υποστηρίζουν την ύπαρξη μιας υποβόσκουσας οργανωτικής γραμματικής που διέπει τον συνδυασμό και την κατανομή των θεμάτων στην τέχνη των σπηλαίων της Μαγδαλένιας περιόδου».

Αυτή η γραμματική λειτουργεί σε διάφορα επίπεδα: επαναλαμβανόμενες συσχετίσεις, ιεραρχίες και χωρικά μοτίβα. Ο βίσωνας, το άλογο και το αγριοκάτσικο σχηματίζουν έναν σκληρό πυρήνα, ένα σταθερό τρίγωνο που οργανώνει ολόκληρο το σύστημα.

Ωστόσο, η εσωτερική του σειρά μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή ή την εποχή, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι παλαιολιθικές κοινότητες μοιράζονταν γενικές αρχές, αλλά τις προσάρμοζαν στα τοπικά τους δεδομένα.

Ο ερευνητής δεν στοχεύει στην αποκρυπτογράφηση του νοήματος των ζωγραφιών, αλλά στην παροχή ενός μεθοδολογικού εργαλείου για την αντικειμενική και αναπαραγώγιμη ανάλυση των προϊστορικών συμβολικών συστημάτων.

Η προσέγγιση των δικτύων συνύπαρξης ανοίγει την πόρτα για τη σύγκριση συνόλων από διαφορετικές περιοχές και χρονολογικές περιόδους.

Παράλληλα, υπογραμμίζει τη σημασία του να βασίζονται αυτές οι αναλύσεις σε καλά τεκμηριωμένα και ταξονομικά αξιολογημένα δεδομένα, γνωρίζοντας τι έχει χαθεί και τι έχει διατηρηθεί, ώστε να αποφευχθεί η εκλαμβανόμενη ως πολιτισμικό μοτίβο απόκλιση που στην πραγματικότητα οφείλεται σε παράγοντες συντήρησης.

Εν ολίγοις, η μελέτη δείχνει ότι η παλαιολιθική τέχνη δεν ήταν ένα χαοτικό ρεπερτόριο εικόνων, αλλά μια σύνθετη και δομημένη οπτική γλώσσα με τους δικούς της συνδυαστικούς και χωρικούς κανόνες.

Μια γλώσσα την οποία, χάρη σε αυτά τα νέα εργαλεία, αρχίζουμε να κατανοούμε καλύτερα, χωρίς να επινοούμε νοήματα, αλλά ακούγοντας όσα μας αφηγούνται τα δίκτυα.