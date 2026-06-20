Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στην Ηράκλεια Σιντική: Ανακαλύφθηκε επιγραφή του Ηρακλή Κυναγίδα

Το αρχαιολογικό παζλ μιας σπουδαίας αρχαίας πόλης σταδιακά συμπληρώνεται, φέρνοντας στο φως τις θρησκευτικές παραδόσεις των κατοίκων της.

Μια νέα ανακάλυψη στα σύνορα της ιστορικής Μακεδονίας έρχεται να επιβεβαιώσει τη βαθιά λατρεία που έτρεφαν οι πρόγονοί μας για έναν από τους πιο εμβληματικούς ήρωες της μυθολογίας.

Τα μοναδικά ευρήματα προσφέρουν μια σπάνια ματιά στα τελετουργικά του παρελθόντος και αναζωπυρώνουν το επιστημονικό ενδιαφέρον για την περιοχή.

Μια δεύτερη επιγραφή που κατονομάζει τον Ηρακλή Κυναγίδα, ή «Ηρακλή τον Κυνηγό», ήρθε στο φως στην αρχαία πόλη της Ηράκλειας Σιντικής στη νοτιοδυτική Βουλγαρία, προσθέτοντας νέα στοιχεία για μια τοπική λατρεία αφιερωμένη στον μυθολογικό ήρωα.

Το εύρημα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων ανασκαφών υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Λουντμίλ Βαγκαλίνσκι, από το Εθνικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο με Μουσείο της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν το BTA και το Archaeologia Bulgarica, η επιγραφή ήταν χαραγμένη σε ένα μεγάλο λίθινο κύπελλο, το οποίο σώζεται μόνο εν μέρει, αλλά είναι αρκετά καθαρό ώστε να αναγνωριστεί η αναθηματική αφιέρωση.

Ένα τελετουργικό αγγείο συνδεδεμένο με τον Ηρακλή τον Κυνηγό

Το λίθινο κύπελλο φέρει κάτι περισσότερο από απλό κείμενο. Κάτω από την επιγραφή, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν μια ανάγλυφη απεικόνιση ασπίδας, η οποία είναι χαρακτηριστική της αρχαίας μακεδονικής εικονογραφίας.

Παρόμοιες μορφές ασπίδων είναι γνωστές από μακεδονικά νομίσματα και άλλα τέχνεργα. Στην αντίθετη πλευρά του αγγείου είναι ορατό μέρος μιας άλλης μορφής, πιθανώς το κεφάλι ενός αλόγου ή ενός αγριογούρουνου. Αυτή η λεπτομέρεια ενδέχεται να είναι σημαντική.

Ο «Ηρακλής Κυναγίδας» αναφέρεται στον Ηρακλή με την ιδιότητά του ως κυνηγού, μια μορφή του ήρωα που είναι στενά συνδεδεμένη με την άγρια φύση, τη δύναμη και την τελετουργική προστασία.

Η πιθανολογούμενη απεικόνιση του ζώου, σε συνδυασμό με τη μακεδονικού τύπου ασπίδα, υποδηλώνει ότι το αγγείο δεν ήταν ένα τυχαίο αντικείμενο, αλλά μέρος ενός προσεκτικά σχεδιασμένου λατρευτικού χώρου.

Το κύπελλο βρέθηκε κοντά σε έναν βωμό όπου μια άλλη επιγραφή είχε αποκρυπτογραφηθεί μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Εκείνο το προγενέστερο κείμενο περιλάμβανε την αναθηματική αναφορά «Ο Αντίγονος στον Ηρακλή Κυναγίδα», σύμφωνα με την ανασκαφική ομάδα. Και τα δύο ευρήματα φαίνεται να είναι σύγχρονα και ενδέχεται να ανήκαν στο ίδιο τελετουργικό συγκρότημα.

Νέα στοιχεία για τη θρησκευτική ζωή στην Ηράκλεια Σιντική

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι το λίθινο κύπελλο χρησιμοποιούνταν πιθανότατα σε τελετές που συνδέονταν με τον ναό του Ηρακλή. Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί πλέον το δεύτερο επιγραφικό μνημείο της τρέχουσας ανασκαφικής περιόδου που συνδέεται άμεσα με τον Ηρακλή Κυναγίδα, καθιστώντας την μια σημαντική προσθήκη στη μελέτη των θρησκευτικών πρακτικών της πόλης.

Η ομάδα έχει επίσης εντοπίσει ένα θραύσμα από τη βάση ενός παρόμοιου λίθινου αγγείου. Θα πραγματοποιηθεί πετρογραφική ανάλυση για να διαπιστωθεί εάν τα κομμάτια προέρχονται από το ίδιο αντικείμενο ή από διαφορετικά τελετουργικά αγγεία.

Στην εξέταση αναμένεται να συμμετάσχουν ειδικοί στα λίθινα υλικά. Για την Ηράκλεια Σιντική, η νέα επιγραφή είναι σημαντική επειδή συνδέει το κείμενο, την εικόνα και τον τελετουργικό χώρο σε ένα ενιαίο αρχαιολογικό πλαίσιο.

Ο βωμός, το αγγείο, η μακεδονική ασπίδα και η επαναλαμβανόμενη αναφορά στο όνομα του Ηρακλή Κυναγίδα υποδεικνύουν μια λατρεία που ενδέχεται να κατείχε περίοπτη θέση στη δημόσια ή την ιερή ζωή της πόλης.

Μια αρχαία πόλη ανάμεσα στη Μακεδονία και τη Θράκη

Η Ηράκλεια Σιντική βρίσκεται κοντά στο χωριό Ρούπιτε (Rupite), κοντά στο Πέτριτς (Petrich), σε μια περιοχή που βρισκόταν ανάμεσα στην αρχαία Μακεδονία και τη Θράκη. Η πόλη εξελίχθηκε σε σημαντικό αστικό κέντρο κατά την αρχαιότητα και αργότερα συνέχισε να ακμάζει υπό ρωμαϊκή κυριαρχία.

Το όνομά της διατηρεί τη μνήμη των Σιντιών, ενός θρακικού φύλου που συνδεόταν με την ευρύτερη περιοχή της Σιντικής.

Η Ιστορική Πόλη στο Σταυροδρόμι Μακεδονίας και Θράκης

Ο αρχαιολογικός χώρος έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο στενά παρακολουθούμενα ανασκαφικά προγράμματα της Βουλγαρίας. Προηγούμενες ανακαλύψεις, συμπεριλαμβανομένων επιγραφών, αγαλμάτων, δημόσιων κτιρίων και στοιχείων αστικού σχεδιασμού, έχουν βοηθήσει στην ανασύνθεση της ζωής μιας πόλης που διαμορφώθηκε από τις μακεδονικές, θρακικές, ελληνικές και ρωμαϊκές παραδόσεις.

Η τελευταία επιγραφή έρχεται λίγο μετά την ανακάλυψη ενός μαρμάρινου κορμού και τμήματος ενός μαρμάρινου αγάλματος θεάς στην ίδια αρχαία πόλη. Οι ανασκαφές συνεχίζονται, με τους αρχαιολόγους να τεκμηριώνουν προσεκτικά το πλαίσιο των νέων ευρημάτων, προκειμένου να αποσαφηνίσουν τη χρονολόγηση και την ερμηνεία των τελετουργικών δομών.

Προς το παρόν, το λίθινο κύπελλο προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι σε μια ολοένα πιο ξεκάθαρη εικόνα: Η Ηράκλεια Σιντική δεν ήταν μόνο ένα αστικό και πολιτικό κέντρο, αλλά και ένας τόπος όπου οι παλαιότερες ηρωικές λατρείες παρέμεναν βαθιά ριζωμένες στην πολιτική και θρησκευτική ζωή.