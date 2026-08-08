Τουρκία για το Χωροταξικό στον Τουρισμό: «Καμία νομική συνέπεια για εμάς» – «Να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο»

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Την αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να υποστηρίζει ότι δεν παράγει «κανένα νομικό αποτέλεσμα» για την Τουρκία. Παράλληλα, επαναφέρει τις πάγιες τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο, κάνοντας λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων, όπως ισχυρίζεται, «η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες» και ζητώντας να αποφεύγονται «μονομερείς ενέργειες».

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, τοποθετήθηκε για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο, αμφισβητώντας τις έννομες συνέπειές του για την Τουρκία.

Όπως υποστήριξε, το νέο Χωροταξικό «δεν θα παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα μας», συνδέοντας την ελληνική πρωτοβουλία με τις πάγιες τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο, αναφέρει το Haber7.

Ειδικότερα, ο Κετσελί υποστήριξε ότι το νέο πλαίσιο δεν επηρεάζει τις θέσεις της Άγκυρας σχετικά με «τα αλληλένδετα ζητήματα του Αιγαίου», στα οποία συμπεριέλαβε και «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες».

«Δεν θα επηρεάσει την πάγια νομική θέση της Τουρκίας»

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ υποστήριξε ακόμη ότι οικουμενικές αξίες, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, δεν θα πρέπει να «εργαλειοποιούνται» για πολιτικούς σκοπούς.

«Με την ευκαιρία αυτή, υπογραμμίζουμε για ακόμη μία φορά ότι οι προσπάθειες εργαλειοποίησης οικουμενικών αξιών, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, για πολιτικούς σκοπούς είναι μάταιες και δεν θα επηρεάσουν με κανέναν τρόπο την πάγια νομική θέση της χώρας μας», ανέφερε ο Κετσελί.

Άγκυρα: «Να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες «θα πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες».

«Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των παράκτιων κρατών στις εν λόγω θάλασσες, μεταξύ άλλων και σε περιβαλλοντικά ζητήματα», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, η Άγκυρα υποστήριξε ότι είναι «πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα», υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία αποτελεί ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου.

Ο Κετσελί επικαλέστηκε επίσης τη Διακήρυξη των Αθηνών περί Φιλικών Σχέσεων και Καλής Γειτονίας της 7ης Δεκεμβρίου 2023, σημειώνοντας ότι η Τουρκία διατηρεί τη θέση πως τα ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών πρέπει να αντιμετωπίζονται «με ειλικρινή και συνολική προσέγγιση, στη βάση του διεθνούς δικαίου, της αρχής της επιείκειας και της καλής γειτονίας».

Τι προβλέπει το νέο Χωροταξικό για τον Τουρισμό

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό θεσπίζει νέους κανόνες για τις τουριστικές επενδύσεις, τα ξενοδοχεία, τα νησιά, τις παράκτιες περιοχές και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Στο επίκεντρο του νέου σχεδιασμού βρίσκεται η ισορροπία μεταξύ της περαιτέρω ανάπτυξης του τουρισμού και της προστασίας των προορισμών και του περιβάλλοντος, με διαφορετικούς κανόνες ανάλογα με την τουριστική πίεση που δέχεται κάθε περιοχή.

Βασικοί στόχοι είναι η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, η ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ο περιορισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των καταλυμάτων.

Ο νέος χάρτης με τις πέντε κατηγορίες

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η κατάταξη της χώρας σε πέντε κατηγορίες περιοχών, ανάλογα κυρίως με την ένταση της τουριστικής δραστηριότητας:

Περιοχές Ελεγχόμενης Ανάπτυξης

Αναπτυγμένες Περιοχές

Αναπτυσσόμενες Περιοχές

Περιοχές Πρώιμης Ανάπτυξης

Περιοχές Ενίσχυσης Ειδικής Ανάπτυξης

Στους περισσότερο επιβαρυμένους τουριστικά προορισμούς, που εντάσσονται στις Περιοχές Ελεγχόμενης Ανάπτυξης, αυξάνεται στα 16 στρέμματα η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για την ανέγερση νέου ξενοδοχείου εκτός σχεδίου. Επιτρέπονται νέα καταλύματα τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων, ενώ στις περιοχές Natura 2000 νέες τουριστικές υποδομές θα επιτρέπονται μόνο μετά τον καθορισμό σχεδίων διαχείρισης.

Στις αναπτυγμένες περιοχές, το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στα 12 στρέμματα, ενώ για τα νησιά που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία προβλέπεται ανώτατο όριο 350 κλινών.

Στις αναπτυσσόμενες περιοχές και στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης, η ελάχιστη έκταση για νέο ξενοδοχείο αυξάνεται στα 8 στρέμματα.

Τι αλλάζει στα νησιά

Ιδιαίτερη θέση στο νέο Χωροταξικό καταλαμβάνει η νησιωτική χώρα. Τα νησιά, με εξαίρεση την Κρήτη και την Εύβοια, διακρίνονται σε ομάδες ανάλογα με την έκτασή τους.

Ο σχεδιασμός συνδέει την ανάπτυξη νέων τουριστικών εγκαταστάσεων με τη φέρουσα ικανότητα κάθε προορισμού, την προστασία του τοπίου και τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά του.

Στα μεγαλύτερα νησιά προβλέπεται ακόμη, μέσω του τοπικού σχεδιασμού, η δυνατότητα δημιουργίας ζωνών στις οποίες η τουριστική δόμηση θα περιορίζεται ή ακόμη και θα απαγορεύεται, με στόχο την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο «μικροσκόπιο» και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις

Το νέο πλαίσιο εντάσσει και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στον χωρικό σχεδιασμό, προβλέποντας τη δυνατότητα επιβολής διαφορετικών περιορισμών ανά περιοχή, ανάλογα με την τουριστική πίεση και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της.

Με ειδικότερες ρυθμίσεις θα μπορούν να προβλέπονται όρια στη διάρκεια της δραστηριότητας μέσα στο έτος, ζώνες απαγόρευσης ή περιορισμού και περιορισμοί στη δημιουργία νέας προσφοράς, ιδιαίτερα σε περιοχές που βρίσκονται υπό έντονη τουριστική πίεση.

Παράλληλα, ενισχύεται η έννοια της φέρουσας ικανότητας, ώστε η περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη να συνδέεται με τις πραγματικές δυνατότητες κάθε προορισμού.

Για τις παράκτιες περιοχές προβλέπονται, μεταξύ άλλων, ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες, περιορισμός της γραμμικής επέκτασης της δόμησης και των νέων μεταφορικών υποδομών κατά μήκος των ακτών, καθώς και προσαρμογή των νέων τουριστικών δραστηριοτήτων στη μορφολογία και την κλίμακα κάθε παράκτιας ζώνης.