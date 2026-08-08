Μακάβριο εύρημα στο Σικάγο: Τουλάχιστον 57 σοροί βρέθηκαν σε αποσύνθεση μέσα σε γραφείο τελετών

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Μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα βρέθηκαν οι Αρχές στο Σικάγο, όταν εντόπισαν τις σορούς 57 ανθρώπων να φυλάσσονται σε ακατάλληλες συνθήκες και σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης μέσα σε γραφείο τελετών. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι εδώ και μήνες είχαν παρατηρήσει έντονη δυσοσμία να προέρχεται από το κτίριο και ορισμένοι είχαν προχωρήσει σε καταγγελίες στον δήμο. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί καμία σύλληψη.

Οι σοροί εντοπίστηκαν στο South Chicago Chapel, όταν πολιτειακές και τοπικές Αρχές ενημέρωσαν το Γραφείο Ιατροδικαστή της κομητείας Κουκ ότι ανθρώπινα λείψανα φυλάσσονταν με ακατάλληλο τρόπο στις εγκαταστάσεις.

Ερευνητές και ιατροδικαστές μετέβησαν στο γραφείο τελετών την Πέμπτη και διαπίστωσαν ότι υπήρχαν 57 σοροί σε διαφορετικά στάδια αποσύνθεσης.

«Το προσωπικό αξιολογεί την κατάσταση των σορών και αναζητά έγγραφα σχετικά με την ταυτότητα των νεκρών, καθώς και πιστοποιητικά θανάτου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Ιατροδικαστή.

Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες, ενώ οι οικογένειες θα ενημερωθούν μόλις ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση.

Καταγγελίες για τρωκτικά και σορούς εκτός ψυγείων

Μία ημέρα πριν από την έρευνα, οι Αρχές του Ιλινόι είχαν ήδη προχωρήσει στην αναστολή της άδειας της διευθύντριας του γραφείου τελετών, Τζοάνα Μόργκαν.

Οι καταγγελίες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση περιγράφουν ιδιαίτερα σοβαρές συνθήκες, αναφερει το Sky News.

Σύμφωνα με τις πολιτειακές Αρχές, σοροί φέρεται να φυλάσσονταν σε μη ψυχόμενο χώρο και υπό «άθλιες συνθήκες», ενώ καταγγέλλεται παρουσία τρωκτικών. Οι συνθήκες αυτές, σύμφωνα με τις Αρχές, είχαν ως αποτέλεσμα την αποσύνθεση των σορών και την ανάπτυξη προνυμφών εντόμων.

Η Μόργκαν ίδρυσε τη South Chicago Chapel Inc. το 2022, ενώ ως πρόεδρος της επιχείρησης εμφανίζεται στα πολιτειακά μητρώα ο σύζυγός της, Κλαρκ Μόργκαν.

Η άδεια του Κλαρκ Μόργκαν ως επαγγελματία του κλάδου είχε ανακληθεί το 2024, καθώς, σύμφωνα με το Illinois Department of Financial and Professional Regulation, ασκούσε το επάγγελμα με ληγμένη άδεια και είχε επιδείξει απροσδιόριστη «αντιεπαγγελματική συμπεριφορά».

Είχαν κλείσει και αποτεφρωτήριο του ίδιου ζευγαριού

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που επιχείρηση του ζευγαριού βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών για τον τρόπο διαχείρισης ανθρώπινων λειψάνων.

Οι Μόργκαν λειτουργούσαν στο παρελθόν αποτεφρωτήριο στο Chicago Heights, νότια του Σικάγο, το οποίο έκλεισε το 2025 λόγω παρατυπιών στη διαχείριση σορών και λειψάνων.

Κατά την έρευνα εκείνη, οι Αρχές είχαν εντοπίσει σορούς που φυλάσσονταν με ακατάλληλο τρόπο, καθώς και εκατοντάδες αποτεφρωμένα λείψανα που δεν είχαν παραδοθεί ποτέ στις οικογένειες των νεκρών.

Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία της κομητείας Κουκ, τόσο ο Κλαρκ όσο και η Τζοάνα Μόργκαν εμφανίζονται ως εναγόμενοι σε αγωγές που σχετίζονται με τη λειτουργία του συγκεκριμένου αποτεφρωτηρίου.

95th & Exchange

57 BODIES FOUND‼️‼️‼️ Chicago Police and the Cook County M.E. Are investigating after dozens of decomposed bodies were found in the basement of a funeral home. The gruesome discovery was found Thursday evening, after CPD received a tip during a funeral at South… pic.twitter.com/mdfTTw4u8L — Chitown_Crime_Chasers (@CCC_CrimeChaser) August 7, 2026

«Είναι η μητέρα, ο πατέρας, το παιδί κάποιου»

Η αποκάλυψη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ιλινόι.

Η πολιτειακή ελεγκτής Σουζάνα Μεντόζα δήλωσε «τρομοκρατημένη, ξανά», αναφερόμενη και στο προηγούμενο περιστατικό.

«Η ανακάλυψη σορών σε αποσύνθεση που περίμεναν να οδηγηθούν στην τελευταία τους κατοικία είναι σπαρακτική και αποτελεί βεβήλωση», ανέφερε.

«Αυτοί είναι άνθρωποι. Η μητέρα, ο πατέρας, η αδελφή, ο αδελφός, το παιδί ή ο φίλος κάποιου. Τους αξίζει κάτι καλύτερο», πρόσθεσε.

Η αστυνομία του Σικάγο έχει αναθέσει την υπόθεση σε ντετέκτιβ, οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες οι δεκάδες σοροί παρέμειναν στο γραφείο τελετών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις.