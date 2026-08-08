Όπου φύγει φύγει: Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου – Πάνω από 56.000 επιβάτες αναχωρούν σήμερα με πλοία, στο 100% η πληρότητα για Κυκλάδες

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Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα με κάθε μέσο.

Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής είναι ιδιαίτερα αυξημένη σήμερα, Σάββατο 8 Αυγούστου, καθώς οι επιβάτες αναχωρούν με προορισμό τα νησιά για να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πληρότητες αγγίζουν το 100% στα πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς τις Κυκλάδες.

Σήμερα, από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 25 ακτοπλοϊκά δρομολόγια με 31.392 επιβάτες, ενώ την Κυριακή αναμένονται 23 αναχωρήσεις με 34.441 ταξιδιώτες.

Ιδιαίτερα έντονη είναι και η κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Από τον Πειραιά προβλέπονται σήμερα συνολικά 54 δρομολόγια επιβατηγών ταχυπλόων και επιβατηγών-οχηματαγωγών, με εκτιμώμενο αριθμό 11.701 επιβατών. Την Κυριακή τα δρομολόγια αυξάνονται σε 58 και οι ταξιδιώτες εκτιμώνται σε 9.270.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στο λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου θα γίνουν σήμερα 14 δρομολόγια με 9.700 επιβάτες και αύριο 15 με 7.320. Από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί οκτώ αναχωρήσεις με 3.628 ταξιδιώτες για το Σάββατο και 11 με 3.167 για την Κυριακή.

Συνολικά, μόνο για σήμερα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνα και του Λαυρίου αναμένεται να αναχωρήσουν περίπου 56.400 επιβάτες, στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η έξοδος του Αυγούστου βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Αντίστοιχη εικόνα επικράτησε και χθες στα λιμάνια της Αττικής. Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 23 απόπλοι με 30.009 επιβάτες, ενώ για τον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 60 δρομολόγια με 10.545 ταξιδιώτες. Από τη Ραφήνα αναχώρησαν 20 πλοία μεταφέροντας 10.304 άτομα και από το Λαύριο 12 πλοία με 4.088 επιβάτες.

Σημειώνεται ότι το Λιμενικό Σώμα έχει λάβει αυξημένα μέτρα για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών και την ομαλή επιβίβασή τους στα πλοία με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου.