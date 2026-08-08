Μετρό Θεσσαλονίκης: Αρχίζουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς Καλαμαριά – Πότε θα τεθεί σε λειτουργία η νέα επέκταση

Σε φάση δοκιμαστικών δρομολογίων περνά η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τα πρώτα «trial runs» να ξεκινούν αρχικά αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες.

Στόχος είναι τις επόμενες ημέρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια να επεκταθούν σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου. Εφόσον η διαδικασία εξελιχθεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ολοκληρωθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις, η νέα επέκταση αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος Αυγούστου.

Αυτοψία στους 5 νέους σταθμούς

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος πραγματοποίησε την Πέμπτη (06/08) αυτοψία στους πέντε σταθμούς της επέκτασης, δηλαδή στη Νομαρχία, την Καλαμαριά, την Αρετσού, τη Νέα Κρήνη και τη Μίκρα, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών ενόψει της παράδοσης του έργου.

Παράλληλα, συμμετείχε σε διαδοχικές συσκέψεις με στελέχη της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., εκπροσώπους των εταιρειών που συμμετέχουν στην κατασκευή του έργου, αλλά και της εταιρείας λειτουργίας THEMA.

Στο επίκεντρο των συσκέψεων βρέθηκαν η ολοκλήρωση των απαιτούμενων πιστοποιήσεων και όλες οι τεχνικές και λειτουργικές προετοιμασίες που απαιτούνται πριν από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της νέας γραμμής.

Οι πρώτες δοκιμές

Όπως ανέφερε ο κ. Ταχιάος, τα δοκιμαστικά δρομολόγια περιορίζονται αρχικά στις νυχτερινές ώρες, ώστε να μην υπάρξουν επιπτώσεις στη λειτουργία της υφιστάμενης γραμμής από την ένταξη των νέων συρμών στο δίκτυο.

Οι πρώτες ενδείξεις από τις δοκιμές χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικές και, εφόσον δεν προκύψουν προβλήματα, το «trial run» αναμένεται σύντομα να πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Μετρό.

Η διαδικασία αποτελεί ένα από τα τελευταία στάδια πριν από την πλήρη λειτουργική ένταξη της επέκτασης, με την κυβέρνηση να θέτει ως στόχο την εμπορική λειτουργία της μέχρι το τέλος του μήνα.

Πώς αλλάζει η λειτουργία του δικτύου

Η επέκταση προς την Καλαμαριά δεν αποτελεί απλώς μια γραμμική συνέχεια της υφιστάμενης διαδρομής, αλλά την προσθήκη ενός νέου κλάδου στο δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Με την πλήρη ανάπτυξη του νέου κλάδου, στο δίκτυο θα ενταχθούν συνολικά 33 συρμοί, έναντι 18 που εξυπηρετούν σήμερα τη βασική γραμμή. Μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου», οι συρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη Μίκρα είτε προς τη Νέα Ελβετία, με αναλογία δρομολογίων 2:1. Κατά την επιστροφή προς τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, οι συρμοί θα ακολουθούν την αντίστροφη πορεία.

Έλεγχος ολόκληρου του συστήματος

Κατά τη διάρκεια του «trial run» θα ελεγχθεί στην πράξη η ασφαλής λειτουργία του συνόλου του δικτύου, καθώς και η συνεργασία όλων των επιμέρους υποσυστημάτων μέσω του ίδιου Κέντρου Ελέγχου.

Παράλληλα, θα δοκιμαστεί η διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού που έχει προκύψει από έξι διαφορετικές συμβάσεις κατασκευής, ώστε να διασφαλιστεί ότι το σύνολο της νέας υποδομής μπορεί να λειτουργήσει απρόσκοπτα μαζί με την υφιστάμενη γραμμή.

Η έναρξη των δοκιμαστικών δρομολογίων σηματοδοτεί, σύμφωνα με τον υφυπουργό, την «αρχή του τέλους» ενός σύνθετου έργου, με το επόμενο μεγάλο ορόσημο να είναι η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της επέκτασης προς την Καλαμαριά.