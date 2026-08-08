Καιρός: Έως 39 βαθμούς θα δείξει ο υδράργυρος – Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο

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Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6, ενώ από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, ενώ στα ηπειρωτικά τοπικά θα αγγίξει τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες θα κυμανθεί στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4, το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες έως 30 με 31, στην Κρήτη έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 09-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα δυτικά και βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7, βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-08-2026