Βραζιλία: Σε χαμηλό δεκαετίας η αποψίλωση στον Αμαζόνιο – Μειώθηκε κατά 37%

Η αποψίλωση στο βραζιλιάνικο τμήμα του τροπικού δάσους του Αμαζονίου έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας, καταγράφοντας μείωση 37% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτή η βελτίωση επιβεβαιώνεται μετά την επιστροφή του Λούλα στην προεδρία της Βραζιλίας, ο οποίος έχει δεσμευτεί να εξαλείψει την παράνομη αποψίλωση των δασών έως το 2030.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αποψίλωση στο βραζιλιάνικο τμήμα του Αμαζονίου υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας, μειωμένη κατά 37% τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
  • Σύμφωνα με στοιχεία του INPE, από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026 αποψιλώθηκαν 2.874 τ.χλμ., επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση που καταγράφεται μετά την επιστροφή του Λούλα στην προεδρία.
  • Ο πρόεδρος Λούλα έχει υποσχεθεί να εξαλείψει την παράνομη αποψίλωση των δασών έως το 2030, σε πλήρη αντιδιαστολή με την κατακόρυφη αύξηση επί Μπολσονάρου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας έχει υποχωρήσει τους τελευταίους δώδεκα μήνες η αποψίλωση στο τμήμα του τροπικού δάσους του Αμαζονίου που βρίσκεται στην βραζιλιάνικη επικράτεια, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση που καταγράφεται μετά την επιστροφή του Λούλα στην προεδρία της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες Παρασκευή (7/8) το Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικών Ερευνών της Βραζιλίας (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE), από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026 αποψιλώθηκαν 2.874 τ.χλμ στο βραζιλιάνικο τμήμα του μεγαλύτερου τροπικού δάσους στον κόσμο.

Η έκταση είναι μειωμένη κατά 37% σε σύγκριση με τα 4.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Πρόκειται, μάλιστα, για το χαμηλότερο επίπεδο αποψίλωσης από το 2016, όταν άρχισαν οι συγκεκριμένες καταγραφές.

Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος θα διεκδικήσει την επανεκλογή στην προεδρία της Βραζιλίας, έχει υποσχεθεί πως θα εξαλείψει την παράνομη αποψίλωση των δασών έως το 2030.

«Οι αριθμοί δείχνουν ότι, εάν διατηρήσουμε αυτόν τον ρυθμό, με σοβαρότητα και τα απαιτούμενα μέσα, μπορούμε να επιτύχουμε» αυτόν τον στόχο, τόνισε ο πρόεδρος Λούλα κατά την παρουσίαση των δεδομένων του INPE κοντά στο Σάο Πάουλο.

Σε πλήρη αντιδιαστολή, επί της προεδρίας του ακροδεξιού Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο Αμαζόνιος βρέθηκε αντιμέτωπος με κατακόρυφη αύξηση της αποψίλωσης, κατά την περίοδο 2019-2022.

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