Βραζιλία: Σε χαμηλό δεκαετίας η αποψίλωση στον Αμαζόνιο – Μειώθηκε κατά 37%

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Στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας έχει υποχωρήσει τους τελευταίους δώδεκα μήνες η αποψίλωση στο τμήμα του τροπικού δάσους του Αμαζονίου που βρίσκεται στην βραζιλιάνικη επικράτεια, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση που καταγράφεται μετά την επιστροφή του Λούλα στην προεδρία της Βραζιλίας.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες Παρασκευή (7/8) το Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικών Ερευνών της Βραζιλίας (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE), από τον Αύγουστο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026 αποψιλώθηκαν 2.874 τ.χλμ στο βραζιλιάνικο τμήμα του μεγαλύτερου τροπικού δάσους στον κόσμο.

Η έκταση είναι μειωμένη κατά 37% σε σύγκριση με τα 4.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Πρόκειται, μάλιστα, για το χαμηλότερο επίπεδο αποψίλωσης από το 2016, όταν άρχισαν οι συγκεκριμένες καταγραφές.

Amazon deforestation in Brazil has plunged 37% from a year ago, putting the country on track for what could be its lowest official amount of forest lost since satellite measurements began nearly four decades ago. https://t.co/8mqj8a3vrk — Bloomberg (@business) August 8, 2026

Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος θα διεκδικήσει την επανεκλογή στην προεδρία της Βραζιλίας, έχει υποσχεθεί πως θα εξαλείψει την παράνομη αποψίλωση των δασών έως το 2030.

«Οι αριθμοί δείχνουν ότι, εάν διατηρήσουμε αυτόν τον ρυθμό, με σοβαρότητα και τα απαιτούμενα μέσα, μπορούμε να επιτύχουμε» αυτόν τον στόχο, τόνισε ο πρόεδρος Λούλα κατά την παρουσίαση των δεδομένων του INPE κοντά στο Σάο Πάουλο.

Rumo ao desmatamento ilegal zero. Alcançamos em 2026 o menor nível de alertas de desmatamento na Amazônia da série histórica, com queda de 36,87% em relação ao ano anterior. Apresentamos também redução no Cerrado (7,8%), que teve o menor índice registrado nos últimos cinco anos.… pic.twitter.com/shNYXUHDRK — Lula (@LulaOficial) August 7, 2026

Σε πλήρη αντιδιαστολή, επί της προεδρίας του ακροδεξιού Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο Αμαζόνιος βρέθηκε αντιμέτωπος με κατακόρυφη αύξηση της αποψίλωσης, κατά την περίοδο 2019-2022.