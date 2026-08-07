Παγκόσμιο Κ20: Πανελλήνιο ρεκόρ η Δανάη Μπακογιάννη στα 100 μ. εμπόδια – Αργυρό μετάλλιο η Έβελυν Μητροπούλου στο μήκος

Η Δανάη Μπακογιάννη συνεχίζει να «γράφει» εντυπωσιακές επιδόσεις μέσα στο 2026, καθώς σημείωσε το 10ο πανελλήνιο ρεκόρ της χρονιάς, αυτή τη φορά στα 100 μέτρα εμπόδια της κατηγορίας Κ20.

Η νεαρή αθλήτρια της Φωτεινής Κατσινέλη κατέγραψε επίδοση 13.61 στον προκριματικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ20 στο Όρεγκον, βελτιώνοντας το προηγούμενο ατομικό της ρεκόρ (13.64), το οποίο είχε πετύχει στον προκριματικό του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στον Βόλο.

Η Μπακογιάννη τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της, σε μία κούρσα στην οποία μπήκε από την αρχή με στόχο να κυνηγήσει τον καλύτερο δυνατό χρόνο. Η εμφάνισή της επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι πρόκειται για αθλήτρια που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μεγάλων διοργανώσεων.

Η έκτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 του Ριέτι έχει παρουσιάσει εντυπωσιακή αγωνιστική εξέλιξη από την αρχή της σεζόν, τόσο στα 100 μ. εμπόδια της κατηγορίας της όσο και στα ψηλότερα εμπόδια. Την επόμενη χρονιά, στην πρώτη της παρουσία στην κατηγορία Κ20, θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει μία σημαντική διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Μπίντγκοζ.

Με την επίδοσή της στο Όρεγκον, η Μπακογιάννη κατέλαβε την 23η θέση στη συνολική κατάταξη και πήρε την πρόκριση για τον ημιτελικό του αγωνίσματος, ο οποίος θα διεξαχθεί τα ξημερώματα (03:15 ώρα Ελλάδας).

Στον τελικό της σφυροβολίας η Τσερνόβα

Θετικό ήταν και το ντεμπούτο της Αλεξάνδρας Τσερνόβα στον προκριματικό της σφυροβολίας. Η 18χρονη αθλήτρια έστειλε τη σφύρα στα 62,41 μέτρα, επίδοση που της έδωσε την πέμπτη θέση στο πρώτο γκρουπ και την όγδοη συνολικά ανάμεσα στις αθλήτριες και των δύο γκρουπ.

Η αθλήτρια του Γιάννη Μπαρλή δεν ξεκίνησε ιδανικά, καθώς η πρώτη της προσπάθεια δεν ήταν έγκυρη και κατέληξε στον κλωβό. Στη δεύτερη βολή, όμως, βρήκε τη συγκέντρωσή της και εξασφάλισε μία σημαντική επίδοση, ενώ στην τρίτη προσπάθεια πλησίασε ακόμη περισσότερο σε μία μεγαλύτερη βολή. Όπως ανέφερε και η ίδια, αισθανόταν ότι μπορούσε να ξεπεράσει τα 63 μέτρα, όμως ένα τεχνικό λάθος δεν της επέτρεψε να ολοκληρώσει όπως θα ήθελε.

Η Τσερνόβα φτάνει στον τελικό της Κυριακής (9/8) με σημαντικά εφόδια, έχοντας προηγουμένως πραγματοποιήσει πολύ καλό κύκλο προετοιμασίας στη Σάντα Μπάρμπαρα και μια σειρά δυνατών εμφανίσεων μέσα στη σεζόν.

Αργυρό μετάλλιο η Έβελυν Μητροπούλου στο μήκος

Το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής ομάδας είναι γεγονός και το χάρισε στη χώρα μας

H Έβελυν Μητροπούλου χάρισε το πρωί το πρώτο μετάλλιο στην ελληνική ομάδα. Η 18χρονη ήθελε το μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20 και απέδειξε πως μπορούσε να το κατακτήσει. Με ένα σπουδαίο άλμα στα 6,44 μ., ένα μόλις εκατοστό κάτω από το ατομικό της ρεκόρ, κατάφερε να ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και να πανηγυρίσει τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας της.

Η αθλήτρια του Γιώργου Πομάσκι, που αγωνίστηκε υπό την καθοδήγηση του Μάκη Πάντου, ξεκίνησε πολύ δυνατά με προσπάθεια στα 6,27 μ., που την έβαλε από νωρίς στο βάθρο των νικητριών. Στο δεύτερο άλμα πέτυχε τα 6,44 μ. και πέρασε πρώτη, ωστόσο λίγο αργότερα η Γαλλίδα Ντιαρά έκανε 6,52 μ. και την έριξε στη δεύτερη θέση. Η Μητροπούλου στη συνέχεια έκανε 6,21 μ., άκυρο, 5,99 μ. με πάτημα εκτός βαλβίδας και έκλεισε τον αγώνα της με 6,09 μέτρα.

Η αθλήτρια κατέκτησε το πρώτο ελληνικό μετάλλιο στο μήκος στην ιστορία της διοργάνωσης στις γυναίκες και το 18ο μετάλλιο της χώρας μας από την έναρξη του θεσμού.

Η τελευταία φορά που η Μητροπούλου είχε κάνει άλμα πάνω από τα 6,40 μ. ήταν τον χειμώνα όταν και πέτυχε 6,45 μ., που είναι και το ατομικό της ρεκόρ. Από τότε είχε σταθεροποιηθεί σε επιδόσεις πάνω από τα 6,20 μ., ωστόσο δεν είχε προσεγγίσει ξανά ανάλογη επίδοση. Μέχρι σήμερα που απαιτήθηκε, προκειμένου να κατακτήσει το πολυπόθυτο μετάλλιο.

Η ελληνική ομάδα έκανε φοβερή εξέδρα και έδωσε μοναδικό ρυθμό στην αθλήτρια. Το φινάλε του αγώνα βρήκε την Μητροπούλου αγκαλιά με την ελληνική σημαία – την ίδια με την οποία έχουν πανηγυρίσει όλα τα παιδιά που κατέκτησαν μετάλλια στα πρωταθλήματα κατηγοριών από το 2022 μέχρι σήμερα – και τα μέλη της αποστολής στις εξέδρες.